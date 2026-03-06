Asteroidul poreclit „ucigașul de orașe” a fost reperat din nou, după un an: NASA a actualizat riscul de coliziune cu Luna și Pământul

Asteroid în spațiu, Pământul și Luna. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Telescopul Spaţial James Webb (JWST) a descoperit un asteroid suficient de mare pentru a distruge un întreg oraş pe Terra, poreclit „ucigașul de orașe”, care va trece la mică distanţă de Lună în 2032, transmite vineri Live Science.

Noile observaţii ale asteroidului 2024 YR4 au fost realizate între 18 şi 26 februarie cu instrumentele sensibile în spectrul infraroşu ale JWST.

Acest asteroid este unul dintre cei aflaţi în apropierea relativă a Pământului, motiv pentru care este monitorizat de NASA, iar astronomii şi-au rafinat estimările anterioare ale traiectoriei rocii spaţiale - reducând şansele unui impact selenar de la 4,3% la zero.

Astfel, conform noilor calcule, asteroidul va trece pe lângă Lună la o distanţă de 21.200 de kilometri, mai aproape decât orbita unora dintre sateliţii artificiali ai Pământului, potrivit unui comunicat NASA din 5 martie.

Între timp, 2024 YR4 va rata Pământul la sute de mii de kilometri atunci când se va întoarce prin Sistemul Solar interior peste şase ani.

„Din primăvara anului 2025, asteroidul nu a putut fi observat”

Potrivit NASA, această ultimă rundă de observaţii a fost posibilă doar datorită sensibilităţii extreme a JWST, dar a împins totuşi telescopul la limitele sale.

„Din primăvara anului 2025, asteroidul nu a putut fi observat nici de pe Pământ, nici de pe observatoarele spaţiale, cu excepţia acestei utilizări a lui Webb", au declarat oficialii NASA în comunicat. Performanţa JWST este cu atât mai impresionantă cu cât acestea sunt imagini obţinute de la un asteroid a cărui vizibilitate este foarte redusă.

Dacă un asteroid de această dimensiune ar lovi Pământul, ar distruge un oraş cu forţa a 500 de bombe de la Hiroshima

Asteroidul 2024 YR4 a fost descoperit la sfârşitul anului 2024 de reţeaua Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).

Observaţiile realizate asupra acestui asteroid au dezvăluit că are un diametru cuprins între 53 şi 67 de metri - aproximativ la fel de înalt ca celebrul turn din Pisa. Dacă un asteroid de această dimensiune ar lovi planeta noastră, ar putea distruge un oraş cu o forţă echivalentă cu 500 de bombe de la Hiroshima, a relatat anterior Live Science, ceea ce i-a adus porecla de „ucigaş de oraşe”.

Deşi datele despre asteroid anterioare acestor observaţii erau limitate, astronomii au estimat că roca spaţială avea o mică probabilitate de a se izbi de Pământ.

Probabilitatea estimată de coliziune a atins un vârf de 3,1%, fiind apoi revizuită în scădere până a ajuns la zero, în timp ce şansele unei coliziuni selenare au rămas o perioadă de timp la 4,3%, dar acum au fost de asemenea revizuite la zero.