Rachetă nucleară pentru a devia asteroidul 2024 YR4 înaine să lovească Luna. „Trebuie să acționăm rapid”

GATA Primele calcule au arătat o probabilitate de 3,1% de a lovi Pământul în 2032. Foto: Getty Images

Un nou studiu ridică posibilitatea utilizării armelor nucleare pentru a distruge asteroidul 2024 YR4, un obiect cosmic cu potențial periculos, care are șanse să lovească Luna în anul 2032. Deși riscul pentru Pământ a scăzut considerabil, oamenii de știință avertizează că impactul cu satelitul nostru natural ar putea genera efecte secundare serioase asupra planetei, scrie Live Science.

De la „amenințare pentru Pământ” la „pericol pentru Lună”

Asteroidul 2024 YR4, descoperit în decembrie 2024, a devenit rapid subiect de știri după ce primele calcule au arătat o probabilitate de 3,1% de a lovi Pământul în 2032 – suficient pentru a stârni temeri, deoarece are un diametru estimat la 55 de metri, mărime comparabilă cu un bloc de apartamente, capabil să distrugă un oraș întreg.

Însă, pe măsură ce observațiile au fost rafinate, pericolul pentru planeta noastră a scăzut drastic, probabilitatea de impact reducându-se la 0,28% (1 la 360) până în februarie 2025. Totuși, calculele actualizate au arătat că există aproximativ 4% șanse ca asteroidul să lovească Luna – un eveniment care, deși nu ar amenința direct omenirea, ar putea avea consecințe asupra mediului spațial din jurul Pământului.

Ce se întâmplă dacă lovește Luna?

Un impact de această magnitudine ar produce cantități uriașe de praf și fragmente de rocă – cunoscute sub denumirea de ejecta lunară – care ar putea fi aruncate în spațiu și ar ajunge să orbiteze în apropierea Pământului.

Studiul avertizează că nivelul de particule mici ar putea crește de până la 1.000 de ori peste valorile normale, ceea ce ar transforma spațiul apropiat într-o zonă extrem de periculoasă pentru sateliți, Stația Spațială Internațională și chiar pentru astronauți. Micrometeoriții rezultați ar putea perfora panouri solare, scuturi sau costume spațiale.

Dilema misiunilor de deviere

Experiența NASA în gestionarea asteroizilor există deja – în 2022, misiunea DART a reușit să devieze ușor traiectoria unui mic satelit natural, Dimorphos, demonstrând că asteroizii pot fi „împinși” de pe orbită prin impact cinetic.

Totuși, în cazul lui 2024 YR4, cercetătorii susțin că un scenariu similar nu este posibil. Motivul? Masa exactă a asteroidului este necunoscută, iar fereastra de timp pentru studii detaliate este foarte scurtă. O deviere incorect calculată ar putea, în cel mai rău caz, să trimită asteroidul chiar pe traiectoria Pământului.

Planul B: fragmentarea sau chiar detonarea nucleară

În lipsa unei opțiuni sigure de deviere, autorii studiului analizează posibilitatea ca un impact controlat, de tip DART, să fie folosit nu pentru deviere, ci pentru fragmentarea asteroidului în bucăți mai mici. Această strategie nu a fost testată niciodată, dar ar putea fi pusă în aplicare între 2030 și 2032.

Dacă nici această opțiune nu funcționează, rămâne varianta extremă: o misiune nucleară. Conform scenariului propus, o rachetă cu încărcătură nucleară ar putea fi detonată pe suprafața asteroidului sau în apropierea lui, cu scopul de a-l distruge înainte de apropierea periculoasă de Lună. Teoretic, fereastra pentru un astfel de plan ar fi între sfârșitul lui 2029 și 2031.

Probabilitate mică, dar oportunitate uriașă

Deși șansele ca asteroidul să lovească Luna rămân relativ reduse – în jur de 96% probabilitate ca acesta să treacă fără incidente – cercetătorii subliniază importanța studiului ca exercițiu de pregătire.

Ei fac apel la comunitatea științifică să dezvolte noi concepte de nave spațiale, să estimeze timpi realiști de construcție și să creeze planuri de urgență. Ideea este clară: chiar dacă 2024 YR4 nu va reprezenta un dezastru, următorul asteroid cu potențial de impact ar putea fi mult mai amenințător.