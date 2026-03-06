România va avea 1500 de kilometri de reţea de comunicaţii cuantice. China are una de 12 mii de kilometri

Cercetătorii intenţionează să extindă această reţea cuantică la scară globală şi chiar în spaţiu. sursa foto: Getty

A fost finalizată implementarea tehnologiei care susține Infrastructura Națională de Comunicații Cuantice a României (RoNaQCI), se arată într-un comunicat al proiectului, realizat în parteneriat cu Universitatea Politehnică. Acest proiect poziționează România pe harta principalelor rețele de distribuție cuantică a cheilor (QKD) din Europa, fiind totodată una dintre cele mai extinse rețele de acest tip din afara Chinei.

Infrastructura cuantică din România presupune implementarea unei rețele QCI (Quantum Communication Infrastructure) de peste 1500 km. Aceasta va include 6 rețele metropolitane amplasate în marile orașe ale țării, precum București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Constanța. Rețeaua va integra 36 de legături QKD (Quantum Key Distribution), acoperind întreg teritoriul României și conectând 10 universități, 5 institute de cercetare, 5 organisme publice, 3 centre de date și o clinică medicală. În plus, sunt planificate legături viitoare pentru interconectarea cuantică a internetului cu țările vecine, se arată în comunicat.

Proiectul va fi implementat de un consorțiu condus de Universitatea Politehnica din București (UPB), cea mai mare instituție tehnică din România, susținută de RoEduNet, care administrează rețeaua de peste 6000 km dedicată educației și cercetării. Consorțiul reunește expertiza multidisciplinară a 30 de parteneri: 12 universități, 7 institute de cercetare, 3 agenții naționale, 3 companii și 5 alte entități relevante. Printre acești parteneri se numără participanți români la QuantERA și parteneri din toate proiectele românești de comunicare cuantică, cum ar fi QUTECHRO, QSTRAT și QUANTEC.

De asemenea, RoNaQCI va dezvolta software open source pentru monitorizarea și exploatarea QCI, acoperind aspecte precum certificatele de securitate, VPN și SSH. Acest software va fi utilizat pentru testarea QCI în cadrul a 15 cazuri de utilizare avansată în domenii precum datele medicale, financiare, administrația publică, cercetarea și comunicațiile speciale, precum și pentru 2 cazuri naționale de utilizare în educație și comunicații speciale. Parteneriatele cu instituții naționale, precum Autoritatea Navală Română, Ministerul Educației și Ministerul Apărării, subliniază relevanța și impactul național al proiectului.

QKD esteo metodă de comunicare securizată care utilizează mecanica cuantică - în special proprietățile fotonilor, teorema fără clonare și principiile perturbării măsurării - pentru a permite celor două părți să producă o cheie secretă aleatorie partajată, permițându-le să detecteze orice tentativă de interceptare. Spre deosebire de criptarea clasică bazată pe complexitate matematică, QKD oferă securitate fundamental indestructibilă, bazată pe hardware, imună la progresele viitoare în domeniul calculului cuantic.

Mai multe companii vând sisteme QKD, iar multe guverne și organizații private îl utilizează pentru securitatea informațiilor. A fost folosit chiar și în 2007 pentru a proteja rezultatele alegerilor din Elveția.

China este lider mondial în domeniul distribuției cheilor cuantice (QKD), stabilind până în martie 2025 cea mai lungă rețea intercontinentală securizată, conectată prin satelit, de peste 12.900 km. Utilizând microsateliții „Micius” și microsateliții mai noi, China a dezvoltat un QKD practic, de rază lungă de acțiune, pentru comunicații sigure și rezistente la atacuri cibernetice, serviciile comerciale vizând milioane de utilizatori până în 2027