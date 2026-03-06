Arheologii au săpat pe șantierul autostrăzii A8 în mormântul unui cal războinic din secolul X. Ce au găsit înăuntru este fără precedent

1 minut de citit Publicat la 12:30 06 Mar 2026 Modificat la 12:30 06 Mar 2026

Imagine aeriană a unei porțiuni din șantierul A8, județul Neamț. Pe șantier a fost descoperit mormântul unui cal de luptă din secolele X - XIII. Sursă foto: Inquam Photos / Casian Mitu

O descoperire cu caracter zonal unic a fost făcută pe traseul viitoarei autostrăzi A8, în zona orașului Târgu-Neamț, relatează Agerpres, care îl citează pe cercetătorul științific dr. Vasile Diaconu.

Arheologii au investigat aici un sit cu vestigii din mai multe etape istorice.

Unele dintre aceste vestigii s-au dovedit legate de un eveniment cu totul special.

Este vorba despre o înmormântare simbolică a unui cal, alături de care au fost descoperite obiecte de fier, datate în intervalul secolelor X-XIII.

În locația respectivă - o groapă de formă rectangulară - au fost identificate resturile osteologice ale calului.

S-a constatat că doar anumite părți ale animalului au fost îngropate, respectiv capul și picioarele.

Dr. Diaconu a estimat că, cel mai probabil, calul a fost sacrificat în mod ritualic.

Specialistul a punctat că foarte importante sunt vestigiile descoperite alături de resturile osoase.

Este vorba de mai multe piese de harnașament - zăbala și scările de șa - și de un set de arme, respectiv un pumnal și mai multe vârfuri de săgeată.

Descoperire unică pentru județul Neamț

Potrivit arheologilor, complexul funerar aparține populațiilor turanice, venite din zona de nord a Mării Negre.

"Este o descoperire arheologică unică, deocamdată, pentru județul Neamț.

Deși nu are o vechime foarte mare, complexul arheologic este important prin semnificațiile sale și prin inventarul din interior.

Până acum, nu cunoșteam nimic despre prezența unor comunități turanice în zona subcarpatică, dar iată că a existat șansa unei astfel de descoperiri, care schimbă puțin istoria acestor locuri", a declarat acest dr. Diaconu.

Descoperiri similare au mai fost făcute într-un areal geografic vast, care corespunde sud-estului Europei.

Armele și harnașamentul au intrat în proces de restaurare, pentru a putea fi ulterior expuse publicului

Specialiștii spun că, de obicei, aceste înmormântări conțin în special schelete umane, asociate cu oase de cai, dar cele care conțin doar oase de animale sunt destul de rare.

Mormântul din Neamț dovedește, prin inventarul său, că respectivul cal a aparținut unui războinic, ale cărui arme au fost depuse alături de resturile animalului, probabil ca semn de prețuire.

Cercetarea a fost realizată de specialiști de la Complexul Muzeal Național Neamț, împreună cu specialiștii unei firme private ce oferă servicii de cercetare arheologică preventivă.

Armele și piesele de harnașament au intrat în proces de restaurare, pentru a putea fi incluse ulterior în circuitul muzeal și științific, iar din oase a fost prelevată o probă pentru datare prin radiocarbon, care să permită o încadrare temporală mai precisă.