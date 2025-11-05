„Nașii AI”, premiați de Regele Charles: O singură femeie, printre cei 7 pionieri. Cine e misterioasa „nașă” a inteligenței artificiale

3 minute de citit Publicat la 11:19 05 Noi 2025 Modificat la 11:19 05 Noi 2025

„Nașa” inteligenței artificiale este profesoara Fei-Fei Li. Sursa foto: Getty Images

„Nașa” inteligenței artificiale, profesoara Fei-Fei Li, a declarat pentru BBC că faptul că este singura femeie dintre cei șapte pionieri ai inteligenței artificiale care primesc astăzi din partea Regelui Charles un prestigios premiu pentru inginerie o face „mândră că este diferită”.

Regele va înmâna Premiul Reginei Elisabeta pentru Inginerie 2025 profesoarei Li și altor șase laureați în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul St James.

Cei onorați alături de ea sunt: profesorul Yoshua Bengio, doctorul Bill Dally, doctorul Geoffrey Hinton, profesorul John Hopfield, fondatorul Nvidia Jensen Huang și dr. Yann LeCun, directorul științific pentru AI la Meta.

Ei sunt recunoscuți pentru contribuțiile lor la dezvoltarea învățării automate moderne, domeniu care stă la baza avansului rapid al inteligenței artificiale.

Cine sunt „nașii” inteligenței artificiale

Dr. Hinton, prof. Bengio și Yann LeCun (în prezent director științific AI la Meta) sunt recunoscuți pe scară largă drept „Nașii AI”, după ce au primit împreună Premiul Turing 2018.

Există însă doar o singură așa-numită „nașă” a AI, iar prof. Li a spus pentru BBC că a învățat să accepte această poreclă

„Nu m-aș numi nașa a nimic”, a spus ea.

Ea a explicat că, acum câțiva ani, când oamenii au început să o numească astfel, „a trebuit să fac o pauză și să recunosc că, dacă resping acest titlu, s-ar pierde o oportunitate ca femeile de știință și tehnologie să fie recunoscute în acest fel.”

„Pentru că bărbații sunt destul de ușor numiți ‘nași’ sau ‘părinți fondatori’.”

„Pentru toate tinerele femei cu care lucrez și pentru generațiile de fete care vor veni, sunt împăcată acum să accept acest titlu”, a adăugat ea.

Cine este „nașa AI”

Născută în China, prof. Li a emigrat în SUA în adolescență și a excelat în informatică.

Este co-director al Institutului pentru Inteligență Artificială Centrată pe Oameni de la Stanford și cofondatoare și CEO al World Labs.

Ea este recunoscută pentru munca sa la ImageNet, un proiect care a permis progrese majore în viziunea computerizată.

Ea și studenții ei au creat seturi de date la scară largă pentru recunoașterea imaginilor, pe baza cărora s-a construit o mare parte din tehnologia AI actuală.

Acest proiect a deschis drumul pentru viziunea artificială – modul în care computerele pot „vedea”.

Ea afirmă că importanța acelui set de date „a deschis porțile AI-ului bazat pe date”.

Prof. Li consideră că următoarea etapă importantă a AI va fi atunci când sistemele vor putea interacționa cu lumea din jurul lor.

Această capacitate este „în mod natural importantă și nativă pentru animale și oameni”, iar dacă ar putea fi replicată în AI, ar putea „supra-puternici” oamenii în multe domenii, „inclusiv în creativitate, învățarea robotică, design și arhitectură”.

Prima întâlnire a celor șapte pionieri

Aceasta este prima dată când toți cei șapte laureați se întâlnesc în persoană.

Cei trei „nași” ai AI și-au exprimat opinii opuse privind cât de periculoasă ar putea fi inteligența artificială.

Dr. Hinton și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea serioasă că AI ar putea reprezenta o amenințare la nivel de extincție.

În schimb, prof. LeCun, care lucrează tot la Meta, a scris că avertismentele apocaliptice sunt exagerate.

Prof. Li spune că adoptă o abordare mai pragmatică și că dezacordul dintre oamenii de știință este „sănătos”.

„Suntem obișnuiți chiar și cu dezacordul, și cred că asta e sănătos. Un subiect atât de profund și cu impact precum AI necesită multă dezbatere sănătoasă și discurs public. Cred că, în cazul AI, ambele retorici extreme mă îngrijorează... Am susținut întotdeauna o metodă mult mai bazată pe știință și pragmatică de a comunica și educa publicul. Aș vrea ca modul în care vorbim despre AI să fie mult mai moderat și ancorat în fapte și știință, și nu în retorică extremă.”

Ce este Premiul Reginei Elisabeta pentru Inginerie

Premiul Reginei Elisabeta pentru Inginerie este acordat anual inginerilor responsabili pentru inovații revoluționare care aduc beneficii umanității la nivel global.

Printre laureații anteriori se numără Sir Tim Berners-Lee, creatorul World Wide Web.

Lord Vallance, președintele Fundației Premiului Reginei Elisabeta pentru Inginerie, a declarat că laureații „reprezintă ceea ce este mai bun în inginerie” și că munca lor „demonstrează cum ingineria poate atât să susțină planeta noastră, cât și să transforme modul în care trăim și învățăm”.