Mașina care își schimbă culoarea sau cea cu amprentă digitală: cele mai ciudate tehnologii la mașinile noi

Noi descoperiri din Germania au pus din nou în lumină inovațiile tehnologice pe care producătorii auto le-au pregătit pentru viitor.Sursa foto: Getty Images

Evoluția industriei constructoare de maşini a adus inovații importante precum ABS-ul, centurile de siguranță, airbag-urile, dar există soluții, multe legate de vopsea, care foarte probabil se vor regăsi în mașinile viitorului.

Noi descoperiri din Germania au pus din nou în lumină inovațiile tehnologice pe care producătorii auto le-au pregătit pentru viitor. Desigur, cele mai mari investiții sunt în baterii, cele în stare solidă fiind menite să revoluționeze piața, precum și în software și platforme noi care reduc drastic timpii de încărcare. Există însă și soluții concepute pentru mediu și sustenabilitate, vopselele folosite jucând un rol cheie. În complexitatea care caracterizează vehiculele, există într-adevăr loc pentru aplicații curioase, nu neapărat utile, dar care pot îmbunătăți estetica sau pot automatiza gesturi și proceduri, relatează Corriere della Sera.

Vopsea digitală care își schimbă culoarea cu un clic

BMW, de exemplu, a dezvoltat o cerneală digitală (E-ink) , o peliculă specială care acoperă caroseria, în care sunt introduse milioane de microcapsule care conțin un fluid transparent cu pigmenți încărcați electric . În timpul demonstrației de la CES 2023, mașina a trecut de la alb la negru, dar BMW intenționează să ajungă la 32 de nuanțe și să nu se limiteze la o singură culoare, introducând și modele cu dungi sau în carouri. Programată inițial pentru 2025, se pare că va trebui să așteptăm cel puțin până în 2027 pentru introducerea acestui model pe piaţă.

Vopseaua care îți menține mașina răcoroasă

Din Japonia, însă, vine o soluție ecologică care privește și vopseaua care acoperă caroseria. Aceasta se află încă în faza de dezvoltare și nu a fost stabilită o dată pentru lansarea sa efectivă, dar Nissan a anunțat o vopsea revoluționară care promite să respingă căldura din caroserie și să scadă temperatura din interiorul mașinii . Testele, efectuate pe vehicule de serviciu pe Aeroportul Haneda din Tokyo, expuse la căldura asfaltului în mijlocul platformelor pistei, au arătat o reducere a temperaturii caroseriei cu 12 grade și cu 5 grade în interior , un rezultat excepțional.

Vopseaua cameleon

Una dintre cele mai recente propuneri în ceea ce priveşte vopseaua vine de la Porsche și, în anumite privințe, amintește de ceea ce a făcut BMW, dar cu o tehnologie diferită. Pe de o parte, folosește lacuri paramagnetice care își schimbă culoarea în funcție de tensiunea electrică, dar ideea este de a folosi camera externă a mașinii pentru a captura o imagine, a selecta zona care conține culoarea pe care doriți să o recreați de pe ecranul tactil, iar computerul va determina culoarea acelei părți a imaginii, transmițând-o către controlerul de vopsea al mașinii . Dar nu numai atât: s-ar putea folosi și o cameră internă , ceea ce ar permite adaptarea mașinii la hainele dumneavoastră , împingând personalizarea la extrem și economisind bani clienților. Această vopsea Sonderwunsch Paint To Sample Plus costă 30.000 de euro.

Vopseaua care reîncarcă bateriile

Ați putea crede că vopseaua este o oarecare obsesie pentru producătorii de automobile, având în vedere că până și Mercedes lucrează la un proiect de culoare. Scopul, însă, nu este estetic, ci mult mai ambițios: legat de energie: pentru a realiza visul unei mașini electrice alimentate cu energie solară, fără panouri voluminoase și ineficiente, oamenii de știință germani lucrează la un proiect revoluționar. Un strat de vopsea cu o grosime de cel mult 5 micrometri (mai subțire decât firul de păr uman) capabil să capteze energia solară și să garanteze, în cazul unui SUV de dimensiuni medii în zone însorite, până la 20.000 km pe an complet gratuit.

Vopseaua care se repară singură

Hyundai lucrează la un strat de acoperire poliuretanic care formează o peliculă subțire peste vopseaua mașinii. Majoritatea straturilor de acoperire poliuretanice pentru mașini sunt concepute pentru a fi dure și rigide, dar brevetul coreean intenţionează să fie flexibil și aproape fluid, permițându-i să „curgă” ca răspuns la forțe externe. Vopseaua se deformează ușor atunci când este zgâriată, dar apoi revine la poziția inițială, iar potrivit inginerilor, tehnologia va fi eficientă în proporție de 80% în repararea imperfecțiunilor vopselei.

Maşina deschisă și pornită prin atingerea mâinii

Mercedes a depus recent și un brevet pentru un sistem care ar folosi palma pentru a debloca și porni mașina , fără cheie. Sistemele biometrice devin din ce în ce mai comune, iar Hyundai, de exemplu, oferă un cititor de amprente pentru a debloca și porni unele dintre vehiculele sale, în timp ce Genesis se concentrează pe o soluție mai sofisticată care utilizează recunoașterea facială. Mercedes, pe de altă parte, are în vedere o cameră cu infraroșu echipată cu un software care scanează palma , ceea ce, după cum știm cu toții, este unică de la persoană la persoană. Sistemul consumă mai puțină energie decât sistemele concurente, inclusiv pentru că se pornește doar atunci când detectează o persoană, măsurând modificările electricității statice din jurul mașinii. Un detaliu notabil care va împiedica un potențial hoț să deschidă mașina cu cadavrul proprietarului este faptul că persoanele decedate nu poartă o sarcină statică.