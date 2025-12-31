“Sabotajele, prima salvă a unui nou război”. Noi detalii despre planul de pregătire a Germaniei pentru un conflict cu Rusia

Documentul afirmă că măsurile hibride „pot servi fundamental la pregătirea unei confruntări militare”. Foto: Profimedia Images

Planificatorii militari ai Germaniei avertizează că recentele atacuri cibernetice, sabotajul și campaniile de dezinformare ar putea reprezenta prima salvă a unui nou război, potrivit unui document guvernamental confidențial, consultat de POLITICO.

Această evaluare este prezentată în Planul Operațional pentru Germania (OPLAN), un plan care se referă la modul în care Berlinul ar organiza apărarea teritoriului german într-un conflict major NATO.

Planificarea reflectă o schimbare mai amplă în Germania - care și-a asumat un rol central în logistica și planificarea întăririlor pentru alianță - pe măsură ce Rusia a devenit din ce în ce mai beligerantă față de țările europene NATO în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Kremlin, în urmă cu aproape patru ani.

Documentul afirmă că măsurile hibride „pot servi fundamental la pregătirea unei confruntări militare”. În loc să trateze operațiunile cibernetice sau campaniile de influență ca o presiune secundară, planul le plasează direct în logica escaladării militare.

Presupunerea are consecințe concrete asupra modului în care Germania își planifică rolul într-un conflict viitor. Documentul prezintă Germania ca o bază operațională și un coridor de tranzit pentru trupele NATO, care ar fi supuse unor presiuni timpurii, în special din cauza rolului său de principal centru al alianței pentru deplasarea și susținerea forțelor.

Germania ar deveni „o țintă prioritizată a atacurilor convenționale"

Documentul de 24 de pagini este clasificat drept o așa-numită versiune simplificată a planului, care își propune să coordoneze actorii civili și militari pentru a defini rolul Germaniei ca centru de tranzit pentru forțele aliate.

Într-un scenariu de conflict, Germania ar deveni „o țintă prioritizată a atacurilor convenționale cu sisteme de arme cu rază lungă de acțiune” îndreptate atât împotriva infrastructurii militare, cât și a celei civile, se arată în document.

OPLAN prezintă un model de escaladare în cinci faze, de la detectarea timpurie a amenințărilor și descurajarea până la apărarea națională, apărarea colectivă NATO și redresarea post-conflict. Documentul menționează că Germania operează în prezent în prima fază, unde se concentrează pe construirea unei imagini comune a amenințărilor, coordonarea la nivelul întregului guvern și pregătirea măsurilor logistice și de protecție.

Planul atribuie, de asemenea, un rol semnificativ extins forțelor militare interne. Unitățile de securitate internă au sarcina de a proteja infrastructura critică, de a securiza mișcările trupelor pe teritoriul german și de a sprijini menținerea funcțiilor statului în timp ce forțele de luptă sunt desfășurate în altă parte.

Structurile civile sunt tratate ca fiind esențiale pentru succesul militar, rețelele de transport, aprovizionarea cu energie, serviciile de sănătate și contractorii privați fiind citați în mod repetat ca factori determinanți necesari. Documentul afirmă că „numeroase sarcini necesită sprijin civil”, fără de care planul nu poate fi implementat.

În ultimele luni, Germania și aliații săi s-au confruntat cu un flux de atacuri hibride care reflectă scenariile descrise de planificatori în OPLAN.

Amintim că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis, pe 11 decembrie, un avertisment sumbru legat de faptul că „suntem următoarea ţintă a Rusiei" și a cerut liderilor țărilor europene să își imagineze un război cu distrugeri uriașe”. El a subliniat că „mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse” şi le-a cerut tuturor aliaţilor „să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia".