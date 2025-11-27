OPLAN DEU, planul secret pentru războiul NATO cu Rusia. 800.000 de soldaţi ar fi mutaţi pe Flancul Estic

Trupele NATO ar urma să fie mutate în ţările din Estul Europei. Foto: Profimedia Images

Germania elaborează un plan secret în caz de război cu Rusia, relatează The Wall Street Journal. „Acum aproximativ 2,5 ani, doisprezece ofițeri germani de rang înalt s-au adunat într-un complex militar triunghiular din Berlin pentru a lucra la un plan secret în caz de război cu Rusia. Acum se grăbesc să-l pună în aplicare”, scrie publicația.

În cazul unui război cu Rusia, despre care unii oficiali militari germani cred că ar putea începe „chiar mâine”, Germania va deveni principalul centru pentru transferul trupelor NATO către est. Liderii Bundeswehr au început să elaboreze un plan pentru acest transfer în urmă cu doi ani și jumătate.

Este vorba despre „Operațiunea Plan Germania” (Operation Plan Germany), un document secret de 1200 de pagini, „compilat între zidurile discrete ale cazărmii Julius Leber”.

„Planul detaliază modul în care până la 800.000 de soldați germani, americani și din alte state NATO vor fi transportați spre est, către linia frontului. Acesta marchează porturile, râurile, căile ferate și drumurile pe care vor avansa și modul în care vor fi aprovizionați și protejați pe parcurs”, se arată în publicație.

Se pare că planul este cea mai clară manifestare de până acum a ceea ce autorii săi numesc o abordare a războiului „la nivelul întregii societăți”. „Această estompare a liniei dintre sfera civilă și cea militară marchează o revenire la o mentalitate specifică Războiului Rece, dar actualizată pentru a ține cont de noile amenințări și obstacole – de la infrastructura dărăpănată a Germaniei la legislația inadecvată și o armată mai mică – care nu existau la vremea respectivă”.

„Uitați-vă la hartă”, spune Tim Stuchthey, directorul Institutului Brandenburgi pentru Societate și Securitate: întrucât Alpii formează o barieră naturală, trupele NATO ar trebui să traverseze Germania în cazul unei ciocniri militare cu Rusia, „indiferent de unde ar putea începe aceasta”.

Potrivit experților militari din Germania și din alte țări NATO, Rusia va fi gata să atace țările aliate în termen de doi până la cinci ani. Cu toate acestea, o posibilă încetare a ostilităților în Ucraina va permite Rusiei să se concentreze pe înlocuirea pierderilor suferite acolo, pe consolidarea armatei sale și pe dezvoltarea mai rapidă a potențialului său militar, cred experții militari. Între timp, Moscova desfășoară deja activ un război hibrid în Europa.

Generalul-locotenent Alexander Sohlfrank din Bundeswehr, responsabil cu pregătirile armatei germane pentru operațiuni militare, a declarat la începutul lunii noiembrie că Rusia „ar putea lansa un atac la scară limitată asupra teritoriului NATO chiar de mâine”.

Țările europene se pregătesc să respingă agresiunea, inclusiv prin dezvoltarea de modalități de transport rapid al trupelor și armelor pe flancul lor estic. În acest scop, se creează un sistem „Schengen militar”, care își propune să standardizeze reglementări disparate, inclusiv cele tehnice, vamale și de securitate. Demonstrarea pregătirii de a respinge rapid un atac face parte din strategia de descurajare.

„Scopul este de a preveni războiul, arătându-le clar dușmanilor noștri că, dacă ne atacă, nu vor reuși”, a declarat un ofițer militar de rang înalt și unul dintre primii autori ai planului, cunoscut în cercurile militare sub numele de OPLAN DEU.

Se pare că OPLAN, „situat într-o «rețea roșie» izolată a armatei, se află acum la a doua ediție”. Potrivit WSJ, echipa locotenentului general André Bodemann, veteran al Kosovo și Afganistanului, a finalizat prima versiune a planului până în martie anul trecut, bazându-se pe feedback-ul primit de la un cerc tot mai mare de ministere, agenții guvernamentale și autorități locale.

În special, așa cum s-a menționat, se acordă atenție infrastructurii. Pe termen lung, Berlinul intenționează să cheltuiască 166 de miliarde de euro până în 2029 pentru infrastructură, inclusiv peste 100 de miliarde de euro pentru căile ferate neglijate de mult timp, și să acorde prioritate infrastructurii cu dublă utilizare, scrie publicația.

„Într-un război cu Rusia, Germania nu va mai fi un stat de front, ci un punct de pregătire. Pe lângă infrastructura degradată, va trebui să se confrunte cu forțe militare reduse și cu noi amenințări, cum ar fi dronele”, notează publicația.

Deficiențele legislației pe timp de pace au îngreunat, de asemenea, protecția Germaniei împotriva sabotajului - una dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă OPLAN, scrie publicația.

Se pare că Bundeswehr este optimistă în ceea ce privește progresul său. „Având în vedere că am pornit de la zero la începutul anului 2023, suntem foarte mulțumiți de situația actuală”, a declarat un ofițer și coautor al cărții OPLAN. „Este un produs foarte complex.”