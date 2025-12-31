Ilie Bolojan le mulțumește românilor, în mesajul de Anul Nou, pentru „sacrificiile” din 2025: „Am încredere că putem depăşi greutăţile”

Prim-ministrul le-a mulțumit românilor pentru „sacrificiile făcute în acest an” și a reiterat că erau necesare. Foto: Guvernul României

În mesajul de Anul Nou, premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit, din nou, românilor pentru „sacrificiile” din 2025. Prim-minstrul și-a exprimat apoi încrederea că „putem depăşi greutăţile” şi România poate să fie „un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun”.



„Dragi români, vă doresc multă sănătate şi un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanţe şi să îndreptăm multe neajunsuri. Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus să vă susţineţi familiile, pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute. Anul viitor am încredere că putem depăşi greutăţile şi să facem din România, ţara noastră, un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun”, a scris prim-ministrul, în Ajun de An Nou, pe pagina sa de Facebook.





Şeful Executivului urează „La mulţi ani!”. „Dumnezeu să aibă în pază toţi românii de pretutindeni!”, îşi încheie Ilie Bolojan mesajul.

Un mesaj de Anul Nou a transmis și președintele Nicușor Dan, care a spus că 2025 a fost un an al „încercărilor și neliniștilor”, „al rezistenței și al maturității civice”, în care România a demonstrat că rămâne ferm ancorată în valorile sale democratice și europene. . Anul 2026, a scris președintele, trebuie să fie unul în care vom construi, împreună, „o Românie mai dreaptă și mai puternică”.