Ilie Bolojan a anunțat ce ne așteaptă în 2026. În ce condiții nu mai cresc taxele și impozitele: „Ar trebui să fie un an mai bun”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că anul 2026 ar trebui să fie unul „mai bun” pentru toți românii și că nu va mai fi nevoie de majorarea taxelor și impozitelor. Cu anumite condiții însă, a atras atenția prim-ministrul: doar dacă sunt încasate taxele stabilite în 2025 și dacă banii de la buget sunt cheltuiți cu prudență, menținându-se cursul de reducere a cheltuielilor statului din acest an.

„Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele și impozitele care au fost stabilite în acest an și vom fi prudenți în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe și impozite”, a spus Bolojan.

2026 nu va fi un an simplu, a spus premierul, însă ar putea fi mai bun decât 2025, care a fost marcat de măsuri de austeritate care i-au afectat într-o proporție ridicată pe cetățenii obișnuiți.

„Anul acesta, așa cum știți, am achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare și intrăm în anul viitor fără datorii. Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie un an mai bun pentru toți românii”, a spus Ilie Bolojan.

Bolojan: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase”

Prim-ministrul le-a mulțumit românilor pentru „sacrificiile făcute în acest an” și a reiterat că erau necesare.

„Am reușit să ținem în frâu cheltuielile și se cuvine să le mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an, aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un Guvern, ci ca România să redevină o țară care să își folosească banii cu responsabilitate și cu folos pentru cetățenii țării noastre.

(...) A trebuit să luăm mai multe măsuri dificile pentru noi, măsuri dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă față acestor reforme și să ducă greul. Creșterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri, înghețarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici și dăm semnale de reducere a deficitului”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a promis, de asemenea, că va duce la capăt reforma administrației publice și că vor pune umărul și politicienii la efortul de reducere a cheltuielilor statului.

„Am obținut acord politic în Coaliția de guvernare ca anul viitor să continuăm reformele în administrația locală și centrală. Avem nevoie de un aparat administrativ care să răspundă nevoile cetățeanului și să furnizeze servicii de calitate și la timp. Acordul prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, lucru pus în practică, și reducerea subvențiilor partidelor”, a mai spus șeful Guvernului.

Taxe și impozite locale mai mari de la 1 ianuarie 2026

Taxele și impozitele locale vor crește de la 1 ianuarie 2026. Pachetul de măsuri prevede, pe lângă majorarea impozitelor cu peste 70% față de nivelul din 2025, și alte măsuri precum taxarea coletelor care vin din afara UE, dar și obligații noi pentru firme.

Principalele modificări pentru cetățeni și companii:

Se limitează drastic cheltuielile deductibile pentru multinaționale și cresc impozitele pe anumite venituri din investiții și criptomonede, dar și impozitele locale.

Procedurile fiscale se înăspresc: firmele inactive de un an sunt dizolvate, eșalonările la plată devin mai restrictive, iar firmele sunt obligate să aibă cont bancar și să accepte plata cu cardul.

Capitalul social minim crește la 500 lei pentru firmele noi și la 5.000 lei pentru cele cu o cifră de afaceri de peste 400.000 lei.

Impozitul pe locuințe va crește semnificativ, cu aproape 80%. Pentru un apartrament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele.

Legea propune un nou mecanism de impozitare a mijloacelor de transport, astfel încât să existe o diferențiere între vehiculele mai poluante și cele mai puțin poluante, pe principiul „poluatorul plătește”.

Sunt 8 norme de poluare de la cea mai poluantă, non-euro, la cea mai nepoluantă: E0/Non-euro, E1, E2, E3, E4, E5, E6, Hibride cu nivel de emisii mai mare de 50g CO2/km:

pentru o mașină cu motor de 1.6-2.0 litri cu normă de poluare E0-E3, impozitul ar fi între 237,6 lei și 297 de lei;

pentru o mașină cu aceeași motorizare, dar cu normă de poluare Euro 4, impozitul ar fi între 228 de lei și 285 de lei;

pentru o mașină cu aceeași motorizare 1.6-2.0 litri, cu normă de poluare Euro 5, impozitul ar fi 213 lei și 267 lei;

Guvernul a decis creșterea de trei ori a impozitului special aplicat pe case și mașini scumpe, cu valoare de peste 500.000 de euro (2,5 milioane de lei) în cazul caselor și 75.000 de euro (375.000 de lei) în cazul mașinilor. Astfel, impozitul ar urma să crească de la 0,3% în prezent din valoarea care depășește pragurile menționate mai sus, la 0,9%.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2025 va fi introdusă și o taxă fixă de 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE, precum China sau Turcia. Taxa va fi instituită prin conlucrare cu toate companiile de curierat.