Ar putea crește TVA din nou în 2026? Adrian Veștea: „Nu ar trebui să se întâmple acest lucru”

TVA a fost majorat de la 19% la 21%, începând cu data de 1 august 2025. Foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, a declarat la Antena 3 CNN că TVA-ul „nu ar trebui” să fie majorat din nou în 2026. Fostul ministru al Dezvoltării s-a arătat încrezător că, prin eficientizarea sectoarelor fiscal-bugetare, România nu va ajunge în acest scenariu. Precizările liderului liberal vin după ce Ilie Bolojan a afirmat că majorarea TVA a fost o „necesitate” și a atras atenția că România are una dintre cele mai mici cote de TVA din Uniunea Europeană.

Întrebat dacă românii se pot aștepta la o nouă majorare a TVA, după ce Ilie Bolojan a spus că în Ungaria taxa pe valoarea adăugată este 27%, prim-vicepreședintele PNL a spus că România „nu are trebui” să ajungă în acest scenariu.

„Nu ar trebui să se întâmple acest lucru. De altfel, am văzut de multe ori ieșiri publice ale reprezentanților Guvernului că nu se va întâmpla acest lucru. Am încrederea că în momentul în care vom eficientiza fiecare sector bugetar putem să ducem la niște rezultate semnificative. Eu voi fi împotriva acestei decizii, daca se avea în vedere acest lucru trebuia să se calculeze de la început atunci când s-a aprobat TVA de 21%”, a spus Veștea la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan și creșterea taxelor și impozitelor, Adrian Veștea a spus acestea fac parte din pachetul de reformă pe care și l-a asumat țara noastră în fața Comisiei Europene, iar în lipsa lor România nu putea să mai asigure funcționarea instituțiilor statelor.

„Comsia Europeană este foarte îngrijorată, ne-a pus la dispoziție o resursă destul de mare, dar în același timp ne-a obligat cu acel protocol semnat cu Romania să facem reforme. Altfel nu reușești să te încadrezi într-o anvelopă de buget din care să plăteșto plata salariilor pentru profesori, medici, pensii și tot ceea ce înseamnă celelalte instituții bugetare și servicii. În momentul în care nu mai suntem credibili și nu vom mai avea soluții să ne împrumutăm pe piața financiară, România nu va putea să asigure funcționarea instituțiilor statului”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

Fostul ministru al Dezvoltării a adăugat că nu vom putea sta „permanent, cu mâna întinsă că vom primi resurse” pentru a dezvolta România.

TVA a fost majorat de la 19% la 21%, începând cu data de 1 august 2025. România are, în prezent, cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană. Adică, TVA e cea mai prost colectată taxă dintre toate, din 100 de lei colectăm 65 de lei, deci o treime rămâne necolectată.