Adrian Veștea spune că majorarea taxelor locale a fost impusă de Comisia Europeană: „Nouă ne plac doar părțile care ne convin”

Prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, a declarat, la Antena 3 CNN, că majorarea taxelor și impozitelor locale cu până la 75% a fost o măsură impusă de Comisia Europeană, parte a unul jalon din PNRR și că ar fi trebuit adoptată în urmă cu doi ani. De asemenea, fostul ministru al Dezvoltării a anunțat că în bugetul național pentru anul 2026 nu vor mai fi alocați bani pentru funcționarea primăriilor. Acestea vor trebuie să se descurce cu banii pe care îi colectează din aceste taxe.

Adrian Veștea a spus că României îi place să ia de la Uniunea Europeană „doar părțile care ne convin”, în timp ce măsurile dure, care nu sunt populare trebuie să ne fie „impuse”.

„(...) O parte dintre ele, vă spun cu siguranță, au reprezentat chiar un jalon al Comisiei Europene. (...) Noi ne dorim să trăim în Europa, dar ne place să luăm doar părțile care ne convin, (măsurile n.red) care nu sunt populare și nu sunt plăcute deloc, sunt impuse. Comisia Europeană spune 'bun, vă tot alocăm, creăm tot felul de granturi, vă ofeeim tot felul de oportunități de finanțare, dar până la urmă trebuie să faceți și voi ceva intern'”, a spus fostul ministru la Antena 3 CNN.

Prim-vicepreședintele PNL a adăugat că majorările de taxe și impozite locale ar fi trebuit să fie adoptate în urmă cu doi ani.

„Sunt lucruri care nu sunt plăcute, sunt într-o discrepanță cu tot ce se întâmpla la nivel european. (...) Dacă ne uitam ce taxe sunt în țările învecinate, toate ajung la un echilibru, asta se dorește și în România”, a mai spus Veștea.

Fostul ministru a anunțat, de asemenea, că în bugetul pentru anul viitor nu vor mai fi alocați bani pentru funcționarea primăriilor. Autoritățile locale vor fi nevoite să se descurce tocmai din aceste taxe, care nu vor ajunge la nivel central.

„Este o creștere pe care cu toții suntem conștienți că, până la urmă, la nivelul autorităților locale, căci acești bani nu vor ajunge la nivel central, vor rămâne la nivel local, vor trebui puși pe diverse capitole bugetare: iluminat public, educație, sănătate. Toate aceste demersuri sunt făcute tocmai ca să ducem la o îmbunătățire a serviciilor care trebuie făcute pentru cetățeni.

Aceste demersuri, cu siguranță, reprezintă o presiune pentru cetățenii României. Este o presiune ușoară, mai ales în aceste vremuri în care sunt foarte multe taxe, dar în urma unor evaluări de la nivelul Ministerului Finanțelor și Guvernului României au considerat că trebuie să punem în practică și aceste aspecte”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

De asemenea, Veștea a spus că în cazul primăriilor în care anvelopa salarială este respectată nu trebuie să există tăieri de salarii.

„Nu vor mai apărea alocari de bugete pentru funcționarea primăriilor. Cred că va fi un prim test pe care fiecare ordonator de credite, care până la urmă trebuie să aibă un management corespunzător și să răspundă situațiilor cu care se confruntă, va trebuie sa îl pună în practică. Că le spune Guvernul sau nu le spune, vor ajunge să își dea seama că din bugetul pe care îl au la dispoziție și pe care ei l-au previzionat la începutul anului, pentru că la începutul anului bugetar aloci bani pe fiecare capitol în parte.

Au avut un capitol de salarizare, o regulă e ca în momentul în care faci acest buget să te încadrezi în acea anvelopă salarială, sunt curios câți dintre colegii noștri au reușit să facă acest lucru pentru că în situația în care l-au făcut astăzi nu au absolut niciun fel de problemă și nu trebuie să se teamă deloc de ceea ce urmează în perioada următoare”, a spus el.

Parlamentul a adoptat în luna noiembrie proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale care vor intra în vigoare de anul viitor, inclusiv majorarea impozitelor pe proprietate și mașini.

Astfel, impozitele locale plătite de cetăţeni pe case, apartamente, maşini şi terenuri ar urma să crească din 2026 cu 5,25%, cât a fost inflaţia în anul fiscal anterior, la care se mai adaugă o creştere de până la 70%, decisă de Guvern pentru a strânge bani la bugetul de stat.

Interviul cu fostul ministru Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, poate fi urmărit aici: