Podurile din Wulong au ajuns o atracție principală în „orașul 8D” Chongqing: Cum arată cele 3 minuni naturale care apar în Transformers

2 minute de citit Publicat la 16:01 31 Dec 2025 Modificat la 16:01 31 Dec 2025

Parcul Geologic Național al Celor Trei Poduri Naturale din Wulong, Chongqing, China. Sursa foto: Colaj Hepta/ Profimedia Images

În uriașa municipalitate Chongqing, unde centrul urban e supranumit „orașul 8D” al Chinei, se află una dintre cele mai impresionante minuni naturale ale Asiei: Podurile Naturale din Wulong. Acest peisaj carstic spectaculos, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a devenit cunoscut publicului larg după ce a apărut în producții cinematografice de anvergură, printre care și Transformers 4: Age of Extinction.

Ce sunt Podurile Naturale din Wulong și ce le face speciale

Situate în Parcul Geologic Național al Celor Trei Poduri Naturale (Tian Keng San Qiao), cele trei formațiuni monumentale – Podul Dragonului Ceresc (Tianlong), Podul Dragonului Albastru (Qinglong) și Podul Dragonului Negru (Heilong) – sunt arcuri naturale de calcar formate de-a lungul a milioane de ani prin eroziune și procese tectonice.

Aceste poduri nu sunt simple structuri geologice, ci adevărate pasaje naturale uriașe, care leagă doline și canioane adânci de peste 200 de metri.

Privite de jos, creează impresia unor porți uriașe către o lume preistorică, iar de sus oferă panorame dramatice, unice în lume.

Relieful spectaculos, decor pentru scene-cheie în Transformers 4

Zona Wulong a intrat pe harta turismului internațional după ce a fost aleasă ca locație de filmare pentru Transformers 4, unde relieful său spectaculos a fost folosit drept decor pentru scene-cheie. Apariția în film a atras milioane de fani ai cinematografiei și a transformat regiunea într-o destinație de tip „film tourism”, fenomen tot mai popular la nivel global.

Pentru mulți vizitatori europeni, inclusiv români, Wulong reprezintă o combinație rară între natură sălbatică, tehnologie modernă și cultură asiatică.

Explozia turismului în „orașul 8D”: cifrele anului 2025

Potrivit datelor publice ale autorităților locale, turismul în Chongqing a crescut accelerat în 2025, numărul turiștilor străini fiind cu peste 80% mai mare față de anul precedent. Regiunea a atras peste 1,3 milioane de vizitatori internaționali, o parte semnificativă ajungând și în zona Wulong.

Creșterea este pusă pe seama mai multor factori: relaxarea condițiilor de călătorie, promovarea intensă a regiunii pe rețelele sociale chineze și internaționale, dar și faima dobândită prin filme și documentare.

De ce îi atrage pe turiștii români și europeni

Pentru turiștii din România, Wulong este perceput ca o destinație exotică, complet diferită de peisajele europene. Relieful carstic de proporții uriașe, potecile suspendate, lifturile panoramice și contrastul dintre natură și megapolisul Chongqing creează o experiență de călătorie memorabilă.

Un alt avantaj este accesibilitatea: zona Wulong se află la aproximativ 2–3 ore de Chongqing, fiind ușor de vizitat într-o excursie de o zi sau într-un circuit mai amplu prin sud-vestul Chinei.

Ce mai pot vizita turiștii în zonă

Pe lângă Podurile Naturale, regiunea oferă și alte atracții spectaculoase, precum Cheile Longshuixia, Peștera Furong, una dintre cele mai mari peșteri cu formațiuni de calcit din China, și Muntele Zânelor, o stațiune montană cunoscută pentru peisajele sale alpine neobișnuite pentru Asia.

Podurile naturale din Wulong au devenit un simbol pentru noua Chină turistică. În 2025, regiunea este considerată una dintre cele mai spectaculoase destinații naturale din Asia, iar interesul internațional continuă să crească.



