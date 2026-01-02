Secretul tribului care trăiește în adâncul Marelui Canion de peste 1.000 de ani

Tribul locuiește inca in interiorul Marelui Canion. Foto: Profimedia Images

Marele Canion este atât de vast și de spectaculos, încât poate părea desprins de viața de zi cu zi a oamenilor. Însă pentru unii, această minune naturală reprezintă chiar căminul lor ancestral, scrie IFL Science.

Potrivit Serviciului Național al Parcurilor din SUA, nu mai puțin de 11 triburi au legături istorice profunde cu teritoriile din interiorul sau din vecinătatea Parcului Național Grand Canyon. Printre acestea se numără Havasu’baaja (tribul Havasupai), tribul Hopi, Hwal’bay (Hualapai), Nungwu (banda Kaibab a indienilor Paiute), tribul Paiute din Las Vegas, banda Moapa a indienilor Paiute, Diné (Națiunea Navajo), tribul Paiute din Utah, tribul San Juan Southern Paiute, A:shiwi (Pueblo of Zuni) și Yavap’e-Nṉéé (Națiunea Yavapai-Apache).

Cu toate acestea, unul dintre aceste triburi continuă să locuiască efectiv în interiorul Marelui Canion, sub marginea acestuia, la baza văii. Este vorba despre Havasupai. Ei s-au stabilit aici cu mult înainte de sosirea coloniștilor europeni, iar, potrivit site-ului oficial al tribului, prezența lor în vale se întinde pe o perioadă de peste 1.000 de ani.

Numele Havasupai înseamnă „oamenii apelor albastru-verzui”, o referire la Havasu Creek, un afluent care traversează Rezervația Indiană Havasupai și este renumit pentru cascadele sale spectaculoase și bazinele naturale cu ape de un albastru intens.

Capitala rezervației este Supai, un sat minuscul situat pe fundul văii, cu aproximativ 200 de locuitori. Localitatea nu este accesibilă cu mașina. Singurele modalități de a ajunge acolo sunt o drumeție de 13 kilometri sau un zbor cu elicopterul, iar toți vizitatorii trebuie să obțină un permis înainte de a intra în zonă. Deși în sat există un mic han, majoritatea turiștilor se cazează într-un camping aflat la peste 3 kilometri distanță.

Din cauza amplasării sale extreme, Supai este adesea considerată cea mai izolată comunitate din Statele Unite. Cu toate acestea, în mod remarcabil, Poșta Americană deservește în continuare zona, corespondența fiind transportată cu ajutorul catârilor.

Din punct de vedere istoric, stilul de viață al tribului Havasupai era unul migrator ciclic. Iarna, membrii tribului vânau, culegeau și făceau schimburi comerciale pe platourile și în pădurile de pini de deasupra canionului, iar vara coborau în canion pentru a cultiva porumb, fasole și dovleac pe terenuri irigate.

Havasupai vorbesc în mod tradițional o limbă care face parte din familia limbilor yuman, o ramură a grupului lingvistic mai larg Hokan.

Astăzi, mulți dintre locuitorii din Supai urmează învățăturile Bisericii Biblice Havasupai, cunoscută drept cea mai izolată biserică din SUA. Cu toate acestea, asemenea altor triburi yuman, credințele lor spirituale tradiționale se concentrau pe șamanism, vise și spirite. Ei aveau, de asemenea, o credință puternică în viața de apoi: se credea că sufletul fiecărei persoane părăsește corpul în timpul viselor și la moarte, călătorind către o lume cerească aflată sub o mare boltă. După moarte, sufletul devenea o fantomă capabilă să interacționeze cu lumea celor vii.

Păstrarea culturii lor nu a fost lipsită de dificultăți. La fel ca toate popoarele native americane, Havasupai s-au confruntat cu intruziunea pionierilor occidentali în secolul al XIX-lea. Odată cu înființarea Parcului Național Grand Canyon, în 1919, tribul a fost restricționat la o mică rezervație situată la baza canionului, fiind separat de platourile sale ancestrale. Această decizie a perturbat migrațiile sezoniere care susținuseră modul lor de viață timp de generații.

Abia în anii 1970 guvernul Statelor Unite a restituit tribului Havasupai 101.576 de hectare de teren.

„Acesta este căminul nostru ancestral și spiritual”, declara Bonnie Wescogane, secretar al Consiliului Tribal Havasupai, pentru BBC Travel în 2018. „Noi suntem cascadele, apa care curge prin satul nostru și canioanele care ne înconjoară.”

Între timp, au apărut noi amenințări. În iulie 2024, minereu de uraniu a început să fie transportat dintr-o mină controversată situată la sud de Parcul Național Grand Canyon. Alături de alte grupuri native, tribul Havasupai s-a opus ferm exploatării, susținând că aceasta riscă „să profaneze unul dintre cele mai sacre locuri ale noastre și să pună în pericol existența tribului Havasupai”.