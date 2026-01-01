Cea mai mare clădire din lume, ca volum, dispune de propriile sale condiţii meteo şi bănci comerciale. Ce suprafaţă are şi unde se află

Cea mai mare clădire din lume, ca volum, dispune de propriile sale condiţii meteo şi bănci comerciale. Sursa foto: Profimedia

Fabrica Boeing din Everett, situată la aproximativ 50 de kilometri de oraşul american Seattle şi considerată cea mai mare clădire din lume, este atât de impunătoare încât are propria vreme și propriile bănci. Fabrica a fost ridicată pentru a construi aici cele mai mari avioane de linie din lume. Construcţia dispune de secție de pompieri, de magazine și chiar de o grădiniță, conform Express.co.ok. Clădirea are un volum de peste 13 milioane de metri cubi şi o suprafaţă de circa 400.000 de metri pătraţi, fiind cea mai mare construcţie din lume după volum.

Fabrica este atât de mare încât ar putea încăpea parcul de distracţii Disneyland înăuntru. Clădirea este cu 33% mai mare decât următorul său rival, Gigafabrica Tesla, iar peste 5.000 de avioane de linie cu fuselaj lat au fost construite la fabrica masivă a Boeing de la deschiderea sa în 1967.

Au ridicat fabrica pentru a construi Boeing 747

Fabrica a fost construită inițial deoarece președintele și președintele consiliului de administrație al Boeing de atunci, William M. Allen, a recunoscut nevoia unui tip complet nou de uzină pentru a fabrica noul său avion revoluționar 747. „Jumbo jet-ul” era de aproximativ două ori și jumătate mai mare decât cele mai mari avioane de linie existente la acea vreme.

Au fost luate în considerare diverse amplasamente pentru instalația monstruoasă, inclusiv un loc în California, dar inginerul șef al modelului 747, Joe Sutter, se pare că s-ar fi opus amplasării instalației atât de departe de sediul Boeing din Seattle, Washington.

Proiectul de construcție a fost finalizat într-un timp record, puțin peste un an, la un cost de peste 1 miliard de dolari - ceea ce era mai mult decât valoarea reală a Boeing la acea vreme, potrivit revistei Airways.

A rezultat o fabrică atât de mare încât Disneyland-ul putea încăpea confortabil înăuntru. Avea chiar și propria sa vreme; când s-a deschis pentru prima dată, norii se formau chiar sub tavanul său înalt de 27 de metri din cauza acumulării de umezeală. Acum, însă, aerul condiționat a împiedicat acest lucru.

Lucrează 36.000 de oameni aici, care merg prin tuneluri

Începând cu 2024, aproximativ 36.000 de persoane lucrau zilnic pe șantierul de 98 de acri, împărțite în trei ture principale. Nu toate lucrează direct la construcția de aeronave. Unii angajați muncesc în departamentul de pompieri dedicat fabricii, în bănci, în creșe, în clinica medicală sau în stația de tratare a apei. Există chiar și ghizi angajați cu normă întreagă pentru a îndruma vizitatorii în tururile fabricii.

Tururile sunt extrem de populare; 239.579 de persoane au participat la turul de 20 de dolari, anul trecut. În timp ce vizitatorii sunt conduși prin etajul principal al fabricii, muncitorii Boeing pot ajunge dintr-o parte în alta a clădirii fără a încurca producția de aeronave, folosind un sistem elaborat de tuneluri care se întind pe o lungime de peste trei kilometri.

Sunt puse la dispoziție peste 1.000 de biciclete pentru a-i ajuta să navigheze prin tuneluri. Există chiar și câteva dube care circulă prin unitate.

La nivelul solului există 12 uși acționate prin buton, cea mai mare dintre acestea având o înălțime de 25 de metri și o lățime de 106 de metri. 26 de macarale suspendate care parcurg 50 km de șină ajută la ghidarea aeronavei în timp ce se deplasează de-a lungul liniei de asamblare cu o viteză medie de aproximativ 3,8 cm pe minut.

Etapa finală de construcție, vopsirea aeronavei finite, durează până la 7 zile. Un 747 a necesitat aproximativ 454 de litri de vopsea, în timp ce un 787 a necesitat puțin mai puțin, aproximativ 370 de litri.

Întreaga operațiune este un proces lent și dificil. Boeing anticipează că primul 777X va fi livrat clienților în 2027. În noiembrie 2025, existau 619 comenzi totale pentru versiunile 777X pentru pasageri și cargo de la 12 clienți.