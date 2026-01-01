Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”

1 minut de citit Publicat la 13:52 01 Ian 2026 Modificat la 13:56 01 Ian 2026

Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza, a murit / sursă foto: Facebook

Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza, a murit, joi, la vârsta de 88 de ani. Vestea tristă a fost dată de artistă, prin intermediul unui mesaj emoționat pe Instagram.

„Am sperat ca momentul acesta să nu vină niciodată, pentru că părinții nu mor niciodată… Dar iată că timpul nu a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității!”, a scris artista, joi, pe rețelele sociale.

Vasile Groza a fost internat la spital în stare critică, încă de acum câteva săptămâni.

„Ai fost un luptător, un visător, bunicul tuturor copiilor, prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!

A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi copiii lui, Lori și Cristi, și cei doi nepoți Elena și David!

Nu vreau să-ți spun adio, dragă Tata, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață. Tu pentru mine ești nemuritor!”, a mai scris artista.

Tatăl său, dincolo de viața de familie, a activat în domeniul confecțiilor, s-a implicat în politica locală și a candidat la Consiliul Local Onești.

A fost de asemenea, membru al Uniunii Scriitorilor.

Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu.