Zelenski schimbă ministrul Apărării și numește un apropiat în vârstă de 34 de ani, responsabil de drone. Ce legătură are cu Elon Musk

3 minute de citit Publicat la 23:44 02 Ian 2026 Modificat la 00:07 03 Ian 2026

Mihailo Fedorov a fost numit de Zelenski la conducerea Ministerului Apărării de la Kiev. Numirea trebuie aprobată de Parlament. Foto: Profimedia Images

Președintele Volodimir Zelenski l-a numit, vineri, pe Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării, în locul lui Denîs Șmîgal, scrie Kyiv Independent.

Fedorov este în prezent viceprim-ministru și ministru pentru Transformare Digitală în Guvernul de la Kiev.

Decizia a fost anunțată ca parte a unor schimbări majore în politica centrală.

Mai devreme în cursul zilei, Kirilo Budanov, șeful serviciului de spionaj militar, a fost numit șef al Cabinetului Președintelui, în locul controversatului Andrii Yermak, silit să demisioneze la finele lunii noiembrie anul trecut, pentru presupusa implicare în "scandalul de corupție de 100 de milioane de dolari".

Oleg Ivașcenko, șeful Serviciului ucrainean de Informații Externe, a preluat poziția lui Budanov la șefia serviciului de informații militare.

"Mihailo este profund implicat în 'Linia Dronelor' și lucrează foarte eficient în digitalizarea serviciilor și proceselor publice", a declarat Zelenski cu ocazia numirii noului ministru.

Conform Constituției Ucrainei, parlamentul urmează să se pronunțe prin vot asupra deciziei luate de președinte.

Cine este noul ministru al Apărării din Ucraina

În vârstă de 34 de ani, Mihailo Fedorov urmează să-l înlocuiască pe Denîs Șmîgal, care a deținut funcția mai puțin de șase luni, după numirea sa în iulie 2025.

Potrivit președintelui ucrainean, Șmîgal va prelua un rol "care nu este mai puțin important", dar pe care nu l-a precizat.

În 2019, Mihailo Fedorov, pe atunci om de afaceri din orașul Zaporojie, s-a alăturat echipei lui Zelenski, devenind strategul digital principal din spatele campaniei sale prezidențiale de succes.

Mai târziu în acel an, Fedorov a devenit consilier al lui Zelenski, înainte de a fi ales în Parlament din partea formațiunii prezidențiale "Slujitorul Poporului".

În câteva luni, a fost numit viceprim-ministru și a devenit cel mai tânăr ministru din istoria Ucrainei, conducând noul Minister al Transformării Digitale.

De-a lungul anilor, Fedorov a implementat viziunea președintelui asupra debirocratizării, numită "Statul într-un telefon".

În mandatul său, în anul 2020 a fost lansată aplicația Diia, care a făcut accesibile mai multe servicii guvernamentale direct pe telefoanele ucrainenilor.

Noul ministru al Apărării a fost implicat în producția de drone

Sub conducerea lui Fedorov, ministerul a condus, de asemenea, mai multe proiecte, inclusiv producția de drone și reformele în Educație.

El a jucat un rol-cheie în lansarea Brave1, un proiect în care ministerul său colaborează cu Ministerul Apărării pentru a progresa în domeniul tehnologiei militare.

La un moment dat, Fedorov ar fi fost luat în considerare pentru postul de prim-ministru.

Într-un interviu din 2023, el a spus că nu dorește să își asume acest rol și că speră că "acest lucru nu se va întâmpla niciodată".

Kyiv Independent notează că, în toamna anului 2024, Fedorov era singurul ministru din guvern cu un bilanț pozitiv încredere-neîncredere.

31% dintre respondenți au spus atunci că au încredere în tânărul politician, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Razumkov, un think tank cu sediul la Kiev.

Presa de la Kiev a relatat despre un presupus conflict între Mihailo Fedorov și Andrii Yermak

Mass-media și unii parlamentari au indicat că ar fi existat tensiuni între Fedorov și Andrii Yermak.

Fostul șef al Biroului Președintelui ar fi încercat să-l dea afară din guvern pe ministru, într-un efort mai amplu de a-i îndepărta oficialii populari din cercul lui Zelenski.

La sfârșitul anului 2024, lui Fedorov i s-a luat prerogativa de a supraveghea Serviciul de Comunicații Speciale al Statului (SSCS), organizație responsabilă pentru achiziționarea de drone.

SSCS fusese anterior în centrul unui scandal de corupție, iar mișcarea a fost considerată de observatorii politici drept rezultatul mașinațiunilor lui Yermak.

Când echipa lui Zelenski a luat măsuri pentru a anula independența principalelor instituții anticorupție din Ucraina sub pretextul infiltrării ruse - declanșând, cu acea ocazie, un scandal cu Bruxelles-ul - Fedorov a adoptat o poziție diferită, contribuind, aparent, la inversarea situației.

Schimbările operate de Zelenski vin după ce ultimele negocieri nu au adus o perspectivă clară privind sfârșitul războiului

Schimbări politice de la Kiev au loc pe fondul situației din ce în ce mai dificile de pe câmpul de luptă și al discuțiilor cruciale de pace cu SUA.

Washingtonul încearcă să pună capăt războiului Rusiei, chiar dacă asta înseamnă compromisuri în ceea ce privește interesele teritoriale ale Ucrainei.

Spre deosebire de alți oficiali-cheie și lideri militari ucraineni, Fedorov nu a participat până în prezent la aceste discuții.

În schimb, el a devenit, cu timpul, un negociator-cheie al Kievului cu giganții tehnologici.

Noul ministrul al Apărării de la Kiev ține legătura Ucrainei cu Elon Musk

Fedorov este principalul contact al Ucrainei cu Elon Musk, proprietarul companiei SpaceX, care pune pe orbită rețeaua globală de sateliți Starlink, furnizori de internet.

După invazia Rusiei în 2022, Musk a răspuns rapid pe X solicitării lui Fedorov de a pune la dispoziția țării invadate terminale Starlink, care au devenit curând cruciale pentru efortul de război al Ucrainei.

În ciuda comentariilor controversate ale lui Musk și a aparentei apropieri a acestuia de Rusia la un moment dat, oficialul ucrainean a menținut contactul cu multi-miliardarul, apărând interesele Ucrainei.

"Gestionez relația noastră foarte atent, încercând să arăt că suntem extrem de eficienți", spunea Fedorov în 2023.