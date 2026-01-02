Kirilo Budanov, șeful spionajului Ucrainei, va fi noul șef al Administrației Prezidențiale de la Kiev. Anunțul lui Zelenski

Zelenski a anunţat că şeful spionajul militar va conduce Administrația Prezidenţială. Foto: Hepta

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a oferit, vineri, şefului Direcției Generale de Informații Militare, Kirilo Budanov, conducerea Administrației Prezidenţiale, după demisia lui Andrii Iermak, în mega-scandalul de corupție de la Kiev.

„Ucraina are nevoie acum de o concentrare mai puternică asupra securității, dezvoltării forțelor sale de apărare și diplomației”, a declarat președintele Zelenski.

"Kirilo are experiența și forța necesare pentru a obține rezultate”, a adăugat el, după întâlnirea sa cu șeful serviciilor de informații militare ale Ucrainei.

Reamintim, Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, a demisionat la finalul lunii noiembrie, după perchezițiile procurorilor anti-corupție de la Kiev. Procurorii au percheziționat locuința lui Iermak, în mega-scandalul de corupție care a zdruncinat cabinetul lui Zelenski.

„Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că a prezentat întotdeauna poziția Ucrainei în negocieri exact așa cum ar trebui să fie. A fost întotdeauna o poziție patriotică. Dar vreau să nu existe zvonuri și speculații”, a declarat Zelenski, după demisia șefului său de cabinet.

Iermak este anchetat în mega-scandalul din Energie, de la Kiev, în care, până acum, opt suspecți au fost acuzați în dosarul Energoatom. Timur Mindich, un apropiat al lui Zelenski şi fost partener de afaceri al președintelui ucrainean, este presupusul lider al grupului infracţional.