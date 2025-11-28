Șeful de cabinet al lui Zelenski a demisionat, după perchezițiile procurorilor anti-corupție. Zelenski: „Nu vreau să existe speculații”

Publicat la 17:35 28 Noi 2025 Modificat la 17:36 28 Noi 2025

Șeful de cabinet al lui Zelenski a demisionat. Foto: Hepta

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, a demisionat vineri, după perchezițiile procurorilor anti-corupție de la Kiev. Procurorii au percheziționat locuința lui Iermak, în mega-scandalul de corupție care a zdruncinat cabinetul lui Zelenski.

„Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că a prezentat întotdeauna poziția Ucrainei în negocieri exact așa cum ar trebui să fie. A fost întotdeauna o poziție patriotică. Dar vreau să nu existe zvonuri și speculații”, a declarat Zelenski, după demisia șefului său de cabinet, potrivit The Guardian.

Zelenski spune că va organiza „consultări” cu privire la cine ar putea prelua rolul mâine. Acesta a explicat că această mișcare a avut loc în contextul în care Ucraina avea nevoie de „coeziune” într-un moment al discuțiilor cheie despre un posibil acord de pace.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a transmis, vineri, că efectuează percheziții la domiciliul și la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski. Iermak este anchetat în mega-scandalul din Energie, de la Kiev, în care, până acum, opt suspecți au fost acuzați în dosarul Energoatom. Timur Mindich, un apropiat al lui Zelenski şi fost partener de afaceri al președintelui ucrainean, este presupusul lider al grupului infracţional.

NABU a anunțat că investighează un grup infracțional din spatele unei scheme prin care partenerii comerciali ai Energoatom erau obligați să plătească mită de 10-15% pentru a evita blocarea plăților sau pierderea statutului de furnizor.

Presa ucraineană a relatat ulterior că unul dintre personajele-cheie ar fi Timur Mindich, om de afaceri și co-proprietar al unei companii media fondate de Zelenski înainte de a deveni președinte.