Un cutremur puternic a lovit Mexicul: Un mort şi 12 răniţi. Conferinţa de presă a preşedintei a fost întreruptă

1 minut de citit Publicat la 23:36 02 Ian 2026 Modificat la 00:09 03 Ian 2026

Epicentrul cutremurului din Mexic a fost în apropierea orașului San Marcos, din statul Guerrero. FOTO: Captură video/X

Un cutremur puternic a zguduit vineri sudul și centrul Mexicului, întrerupând prima conferință de presă a președintei Claudia Sheinbaum din noul an, în timpul căreia s-au declanșat alarmele seismice, potrivit ABC News.

Cutremurul a avut o magnitudine preliminară de 6,5, iar epicentrul său a fost în apropierea orașului San Marcos, din statul Guerrero din sud, lângă stațiunea Acapulco de pe coasta Pacificului, potrivit agenției naționale de seismologie din Mexic. De asemenea, presa locală a raportat un deces şi 12 răniţi.

Agenția de apărare civilă a statului a raportat diverse alunecări de teren în jurul orașului Acapulco și pe alte autostrăzi din stat.

Locuitorii și turiștii din Mexico City și Acapulco s-au repezit pe străzi când a început cutremurul.

Video captures another building shaking in Mexico City during the M6.5 earthquake that hit Guerrero earlier.pic.twitter.com/cL4JhYD2No — Volcaholic ? (@volcaholic1) January 2, 2026

U.S. Geological Survey a declarat că seismul a avut loc la o adâncime de 35 de kilometri, la 4 km nord-nord-vest de Rancho Viejo, Guerrero, care se află în munți la aproximativ 95 km nord-est de Acapulco.

Sheinbaum, care și-a reluat briefingul de presă la scurt timp după aceea, a declarat că a vorbit cu guvernatoarea statului Guerrero, Evelyn Salgado, care i-a spus că nu au fost raportate pagube grave.

?#LATEST — Mexican President Sheinbaum abruptly pauses her press conference as 6.5-magnitude earthquake shakes Mexico City pic.twitter.com/0YRqLo8XPi — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) January 2, 2026

José Raymundo Díaz Taboada, medic și apărător al drepturilor omului care locuiește pe unul dintre vârfurile care înconjoară Acapulco, a declarat că a auzit un zgomot puternic și că toți câinii din cartier au început să latre.

„În acel moment, alerta seismică a sunat pe telefonul meu mobil”, a spus el, „și apoi cutremurul a început să se simtă puternic, cu mult zgomot.”

El a spus că cutremurul a fost mai ușor decât în cazul unor cutremure anterioare și că pregătise un rucsac cu lucruri esențiale pentru a fi gata de plecare, deoarece replicile continuau.

El a spus că nu a putut să ia legătura cu niște prieteni care locuiesc de-a lungul Costa Chica, la sud-est de Acapulco, deoarece comunicațiile au fost întrerupte.