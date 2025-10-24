Explozia bulei Inteligenței Artificiale va mătura economiile, avertizează experții. “Banii firmelor se vor evapora”

Investițiile în Inteligența Artificială au intrat într-o fază de euforie generală, cu cheltuieli globale în domeniu estimate să ajungă la 1,5 trilioane de dolari FOTO: Hepta

Investițiile în Inteligența Artificială au intrat într-o fază de euforie generală, cu cheltuieli globale în domeniu estimate să ajungă la 1,5 trilioane de dolari în 2025. Cu toate acestea, așteptările investitorilor sunt mult mai mari decât profiturile reale create de acest sector, fapt care poate să alimenteze o bulă care în cele din urmă ar putea exploda, cu efecte catastrofale asupra economiilor, potrivit unei analize Euractiv.

Analiștii estimează că Big Tech se pregătește de investiții fără precedent în cipuri și centre de date, asta deși evaluarea profiturilor sunt mult peste câștiguri. Aceasta este cauza pentru care specialiștii din domeniu se așteaptă ca o corecție să fie inevitabilă. Întrebarea este cât de pregătită va fi Europa când bula IT va exploda.

“Finanțarea speculativă stă acum la baza infrastructurii lumii digitale. Centrele de date, fabricile de cipuri și platformele cloud care alimentează inteligența artificială sunt finanțate prin piețe cu efect de levier și finanțare de risc care se extinde și se contractă odată cu speculațiile. Când acest flux se restrânge, efectele se extind de la evaluări la economia reală, testând dacă fundațiile digitale ale Europei pot continua să avanseze atunci când capitalul se contractă”, spune Chris Kremidas-Courtney, specialist în politici de securitate.

Potrivit acestuia, actualul val de inteligență artificială construiește o infrastructură utilă, dar interesul investitorilor care alimentează inovația în domeniul inteligenței artificiale umflă și o bulă fragilă.

Epuizarea rezervelor de lichiditate

Acesta este și motivul pentru care Banca Centrală Europeană a avertizat că pariurile concentrate pe acțiunile din domeniul inteligenței artificiale epuizează rezervele de lichiditate. Atunci când așteptările depășesc rezultatele, gravitația revine cu putere, atrag atenția experții.

“Dacă evaluările se prăbușesc, pagubele nu se vor opri la Silicon Valley. Ecosistemul tehnologic al Europei este strâns legat de piețele globale, în timp ce fondurile de pensii și fondurile suverane dețin, de asemenea, acțiuni axate pe inteligență artificială. O vânzare masivă de active ar putea restricționa creditul pentru întreprinderile cu creștere rapidă”.

Experții explică de ce Europa este vulnerabilă, dacă bula din domeniul tehnologiei va exploda. Spre deosebire de SUA și China, Europa nu are titani locali majori în domeniul inteligenței artificiale. Majoritatea startup-urilor sale depind de capital extern și de infrastructura importată, cum ar fi platformele cloud, GPU-urile și conductele de modelare, care sunt controlate în altă parte.

“Dacă investitorii globali se retrag după o corecție a pieței, firmele europene s-ar putea confrunta cu un dublu șoc: evaporarea banilor și creșterea dependenței de furnizorii străini. Rezultatul ar fi o adâncire a dependenței tehnologice a Europei exact atunci când autonomia strategică cere opusul.

De aceea, Europa trebuie să gândească în perspectivă, nu la prevenirea spargerii bulei, ci la absorbția șocului și la ieșirea mai puternică din ea”, a mai precizat Chris Kremidas-Courtney.

Ce ar trebui să facă Europa pentru a se pregăti de explozia bulei Inteligenței Artificiale

Acesta spune că, în primul rând, Europa ar trebui să își folosească pârghia de reglementare pentru a stabiliza așteptările.

Legea UE privind Inteligența Artificială poate servi drept ancoră de credibilitate pentru piețele globale. Standardele clare și aplicabile pot reduce incertitudinea care amplifică bulele speculative.

În al doilea rând, UE și statele sale membre trebuie să pregătească instrumente de finanțare anticiclice. Atunci când capitalul privat dispare, instituțiile publice ar trebui să sprijine investițiile și infrastructura esențială pentru a păstra bazele ecosistemului tehnologic al Europei: centre de cercetare, dezvoltatori de modele open-source și rețele de date de încredere.

În al treilea rând, Europa trebuie să fie agilă în gestionarea centrelor sale de date și a capacității energetice. Extinderea bulei a declanșat deja investiții excesive în hardware și infrastructură consumatoare de energie. Dacă cererea se prăbușește, acestea ar putea deveni active blocate. Această capacitate de calcul inactivă poate servi universităților, startup-urilor, IMM-urilor și agențiilor publice care dezvoltă IA aplicată în sănătate, climă și logistică.

Autoritățile de supraveghere financiară din Europa ar trebui să testeze la stres portofoliile expuse la IA. Avertismentul BCE din 2024 privind concentrarea stocurilor de IA ar trebui urmat de evaluări coordonate ale riscurilor la nivelul întregului bloc comunitar. Potrivit experților, lecția crizei financiare din 2008 este că transparența este cel mai bun vaccin împotriva contagiunii.