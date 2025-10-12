„SUA vor să ajute China, nu să o rănească”. Trump face un pas în spate după ce a amenințat cu tarife de 100%

1 minut de citit Publicat la 21:21 12 Oct 2025 Modificat la 21:21 12 Oct 2025

„SUA vor să ajute China, nu să o rănească”. Trump face un pas în spate după ce a amenințat cu tarife de 100% FOTO: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, și-a îndulcit duminică poziția față de China, spunând despre președintele Xi Jinping că este „foarte respectat”. Donald Trump a precizat într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social că SUA vor să ajute, nu să dăuneze Chinei.

Acest lucru s-a întâmplat la câteva zile după ce Trump a acuzat Beijingul de acțiuni ostile privind exporturile de pământuri rare și a amenințat cu tarife vamale mari. China și-a apărat decizia de a impune controalele, avertizând împotriva escaladării.

„Nu vă faceți griji pentru China, totul va fi bine!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social. „Foarte respectatul președinte Xi tocmai a avut un moment prost. Nu vrea o depresiune pentru țara sa și nici eu. SUA vor să ajute China, nu să o rănească!!! Președintele DJT”.

China a extins joi restricțiile la exportul de pământuri rare, impunând limite asupra tehnologiilor de procesare și fabricație și interzicând cooperarea cu companii străine fără autorizație prealabilă a guvernului.

„Nu ne temem de amenințarea lui Trump”

Trump a amenințat vineri că va impune tarife de 100% asupra bunurilor chinezești și va restricționa exporturile de software critic după decizia Beijingului.

El a spus că tarifele vor intra în vigoare la 1 noiembrie, „peste orice tarif pe care îl plătesc în prezent”.

Oficialii chinezi au anunțat duminică că „nu se teme” de un război comercial după amenințările lui Trump.

Poziția Chinei cu privire la un război comercial este consecventă, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului, și anume: „Nu îl dorim, dar nu ne temem de el”.

Amenințarea noilor tarife a dus la prăbușirea piețelor bursiere din SUA vineri, în urma anunțului făcut de Trump.