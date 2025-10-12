China amenință SUA că va riposta dur dacă Trump relansează războiul tarifar. “Nu ne dorim asta, dar nu ne temem”

China amenință SUA că va riposta dur dacă Trump relansează războiul tarifar. “Nu ne dorim asta, dar nu ne temem” FOTO: Hepta

China amenință că va riposta cu măsuri dure dacă președintele american Donald Trump va impune o nouă creștere a tarifelor de 100% la importurile chinezești.

„Dacă SUA persistă în acțiunea unilaterală, China va lua cu hotărâre măsurile corespunzătoare pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din China, citat de CNN.

Ultima amenințare a lui Donald Trump a venit după ce China a declanșat o serie de restricții la exportul de minerale din pământuri rare săptămâna trecută. Tensiunile tot mai mari din ultimele zile ar putea să dea peste cap progresele realizate în negocierile comerciale.

„Poziția noastră cu privire la un război tarifar rămâne consecventă - nu ne dorim unul, dar nu ne temem de unul”, a mai precizat acesta.

Furtună pe bursele americane

Escaladarea rapidă a tensiunilor comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii a dus la scăderea prețurilor acțiunilor, zguduind investitorii și industriile prin amplificarea temerilor privind o repetare a bătăliei tarifare din primăvară, când taxele pe importurile chinezești și americane au crescut la aproximativ 145%, respectiv 120%.

De asemenea, aceasta adaugă o nouă incertitudine în discuțiile comerciale în curs dintre cele două națiuni. Trump și liderul chinez Xi Jinping urmau să aibă o întâlnire mult așteptată în Coreea de Sud peste două săptămâni, dar Trump, invocând problema pământurilor rare, a pus la îndoială desfășurarea acestei întâlniri.

Oficialii de la Beijing cer Washingtonului să „corecteze prompt abordarea greșită” și să „păstreze progresul obținut cu greu în negocieri”.

Ministerul Comerțului a descris noile reguli privind pământurile rare drept o „mișcare legitimă” și a dat vina pe Washington pentru ultima escaladare, subliniind introducerea de către administrația Trump a unei serii de noi măsuri restrictive împotriva Chinei în termen de două săptămâni de la ultima rundă de discuții comerciale de la Madrid, în septembrie.

De atunci, Washingtonul a adăugat mai multe firme chineze pe lista sa de control al exporturilor, extinzându-și controalele pentru a acoperi filialele companiilor listate la bursă, precum și impunând taxe portuare speciale pentru navele chineze.

„Acțiunile SUA au afectat grav interesele Chinei și au subminat atmosfera discuțiilor economice și comerciale bilaterale. China se opune ferm acestor mișcări”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Ce prevăd măsurile anunțate de Beijing

Noile măsuri privind pământurile rare anunțate de Beijing au inclus restricții extinse care vizează tehnologiile lor de producție și utilizarea în străinătate, inclusiv pentru aplicații militare și semiconductori.

Se așteaptă ca acest lucru să pună o presiune semnificativă asupra industriilor globale și a lanțurilor de aprovizionare tehnologice care se bazează pe aceste minerale pentru a produce o paletă largă de produse, de la electronice de zi cu zi, semiconductori și automobile până la avioane de luptă.

Pe Truth Social, Trump a descris mișcarea „surprinzătoare” a Chinei drept „extrem de ostilă” și o „rușine morală în relațiile cu alte națiuni”.

Experții au declarat însă că măsurile luate de Beijing reflectă în mare măsură restricțiile impuse de Washington asupra semiconductorilor de-a lungul anilor, restricții care limitează exportul de cipuri sau echipamente de fabricare a cipurilor către China - fie din SUA, fie dintr-o țară terță, unde acestea au fost fabricate cu tehnologie americană.

Ministerul Comerțului din China a declarat că reacția Washingtonului la noile sale reguli privind pământurile rare demonstrează „standardele sale duble”.

„Multă vreme, Statele Unite au exagerat conceptul de securitate națională și au abuzat de controalele la export, adoptând măsuri discriminatorii împotriva Chinei și impunând restricții unilaterale de «jurisdicție pe termen lung» asupra unei game largi de produse”, a declarat purtătorul de cuvânt. Lista de control al exporturilor din SUA acoperă peste 3.000 de articole - comparativ cu puțin peste 900 de pe lista Chinei, au adăugat aceștia.

Beijinul a criticat mult timp Washingtonul pentru exercitarea controlului dincolo de granițele sale prin intermediul regulilor de export care interzic companiilor din țări terțe să furnizeze Chinei cipuri fabricate folosind tehnologia americană. Însă mișcarea Chinei din această săptămână a semnalat o schimbare în strategia sa, adoptând tactici similare.