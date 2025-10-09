China bulversează piața pământurilor rare cu o decizie de ultimă oră, înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping

China a restricționat exporturile de pământuri rare și de tehnologie asociată. Imagine cu rol ilustrativ. Foto: GettyImages

China a impus, joi, noi restricții asupra exporturilor de pământuri rare și de tehnologie critică, deciziile având impact asupra aplicațiilor militare și producției de semiconductoare, semnalează CNN.

Cu depozite de 44 de milioane de tone, adică aproape jumătate din cantitatea estimată la nivel mondial, țara comunistă domină procesarea globală a pământurilor rare, care se regăsesc în toate domeniile, de la electronice de uz cotidian până la avioane de vânătoare.

Cele mai recente restricții sunt luate în contextul negocierilor comerciale dintre Beijing și Statele Unite și înaintea unei întâlniri preconizate între liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud, care va avea loc la sfârșitul acestei luni.

Conform noilor reguli chineze, vor fi necesare licențe pentru exportul tehnologiilor utilizate în extracția, topirea și prelucrarea pământurilor rare, precum și pentru fabricarea magneților din aceste minerale.

Firmele străine care doresc să furnizeze pământuri rare produse în China sau prelucrate cu tehnologii chinezești vor fi, de asemenea, obligate să obțină o licență, potrivit Ministerului Comerțului de la Beijing.

China va respinge, "de principiu" licențele pentru exportul de pământuri rare și tehnologii asociate având ca destinație domeniul militar

Restricțiile noi au ca rol "protejarea securității și intereselor naționale" prin împiedicarea utilizării produselor bazate pe pământuri rare "în mod direct sau indirect în domeniul militar și în alte domenii sensibile", în afara țării, a precizat ministerul.

Instituția a subliniat că, în principiu, va respinge cererile de licență la export pentru utilizare militară, precum și pentru companiile de apărare și entitățile asociate.

Cererile de licențe pentru export care implică utilizarea pământurilor rare în dezvoltarea și fabricarea de cipuri avansate de calcul și memorie pentru sistemele informatice și de Inteligență Artificială cu potențiale aplicații militare vor fi examinate de la caz la caz.

Cetățenilor și companiilor chineze li se interzice să asiste la extracția, prelucrarea și fabricarea de magneți din pământuri rare în afara Chinei, fără aprobarea guvernului de la Beijing.

Tensiunile persistă între China și SUA

Relațiile dintre China și SUA au dat semne timide de ameliorare în ultimele luni, deși tensiunile persistă.

Săptămâna trecută, Washingtonul a extins restricțiile asupra anumitor companii chineze de tehnologie, pentru a include și filialele acestora, stârnind astfel furia Beijingului.

Pământurile rare au devenit o sursă importantă de iritare între cele două mari economii ale lumii.

Situația a escaladat în luna aprilie, când Beijingul a impus controale la exportul a șapte tipuri de minerale din pământuri rare, ca răspuns la "tarifele reciproce" decretate de administrația Trump asupra produselor chinezești.

Decizia autorităților chineze a perturbat rapid lanțurile de aprovizionare globale, afectând o varietate de industrii, de la producția de automobile la sistemele de apărare.

În iunie, China și SUA au oficializat un acord privind transporturile de pământuri rare, atenuând treptat penuria de elemente critice, deși unele industrii se confruntă în continuare cu consecințele războiului comercial chino-american.

Joi, un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din statul comunist a susținut că, potrivit autorităților de resort, unele organizații și persoane străine au transferat sau furnizat produse sau tehnologii chinezești pentru pământuri rare, unele materiale fiind utilizate în domeniul militar sau în alte domenii sensibile.

"Aceste acțiuni au cauzat prejudicii semnificative sau amenințări potențiale la adresa securității și intereselor naționale ale Chinei, au subminat pacea și stabilitatea internațională și au împiedicat eforturile globale de neproliferare", a declarat acest oficial.