Criza apei oprește Centrala electrică de la Brazi, care asigură 10% din producția națională de energie

Centrala electrică de la Brazi s-a oprit. Foto: Agerpres

Problemele de la Barajul Paltinu, care afectează zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița, au dus la întreruperea activității la centrala electrică de la Brazi, deținută de Petrom. Aceasta asigură 10% din producția națională de energie electrică. Din această cauză, ministrul Energiei a convocat o ședință de urgență, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Sistarea cu apă din Prahova și Dâmbovița a afectat funcționarea centralei de la Brazi. Centrala care are o capacitate de 860 MW a fost oprită. Motivul opririi este lipsa apei necesare funcționării centralei.

„Debit redus de apa tehnologica datorita unor avarii comunicate de Apele Romane, conform adresa 62D/02.12.2025”, a anunțat Transelectrica.

Centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi joacă un rol esențial în asigurarea stabilității rețelei de electricitate și în securitatea aprovizionării cu energie.

Pusă în funcțiune în 2012, în urma unei investiții de 530 milioane EUR, centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi este cel mai mare proiect privat de producere a energiei electrice din România. Are o capacitate instalată de 860 MW și este compusă din două turbine pe gaze naturale, fiecare cu o capacitate de 290 MW, două cazane de recuperare și o turbină cu abur cu o capacitate de 310 MW.

Potrivit informațiilor, se anticipează repornirea tuturor celor 3 grupuri pe 4 decembrie de la ora 1:00.

Cu o flexibilitate ridicată și capacitate de pornire rapidă, centrala de la Brazi joacă un rol esențial în asigurarea securității aprovizionării cu energie în România, acoperind aproximativ 10% din energia electrică produsă în țară.