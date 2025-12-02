Criza apei din Prahova pare fără sfârșit. Termenul 8 decembrie nu e sigur 100%. Spitalul din Câmpina e blocat, școlile sunt închise

Criza apei din Prahova pare fără sfârșit. Termenul 8 decembrie nu e sigur 100%. FOTO: Antena 3 CNN/Facebook ISU Dâmbovița

O nouă ședință pentru a se găsi soluții la criza apei din Prahova va avea loc marți. Ultimele estimări cu privire la momentul la care peste 100.000 de oameni vor primi apă potabilă indicau ziua de luni, 8 decembrie, dar nici aceste termen nu e sigur 100%. Între timp, activitatea la spitalul din Câmpina este blocată, deoarece medicii nu pot face sterilizarea instrumentelor medicale, așa că internările au fost oprite.

La ora 12:30 are loc o ședință în Prahova, cu privire la criza apei. Vor participa prefectul de Prahova, reprezentanți de la Apele Române și Hidroelectrica Prahova. De asemenea, va participa directorul pe situații de urgență de la Administrația Națională Apele Române.

Principala temă de discuție e termenul exact când vor da drumul la apă, termen care se tot schimbă.

Acum estimarea este că luni, 8 decembrie, ar urma populația să primească apă potabilă, dar nici asta nu e sigur 100%.

Întrebat despre situația de la Prahova, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat marți că DSP monitorizează în permanență situația și că activitatea e blocată la Spitalul din Câmpina. Nu se știe când se reiau internările acolo, a adăugat ministrul.

Cursurile din unitățile de învățământ din cele 13 localități prahovene afectate de criza apei generate de problemele de la acumularea Paltinu au fost trecute în sistem online în perioada 2-5 decembrie, a anunțat duminică seară Inspectoratul Școlar Județean Prahova, relatează Agerpres.

Prahova: Dispecerat la Primăria Câmpina pentru sesizări privind disfuncţionalităţi la centralele termice

Un dispecerat special pentru preluarea sesizărilor privind disfuncţionalităţile apărute la centralele termice ale populaţiei a fost constituit la nivelul Primăriei Câmpina, în contextul crizei apei de la Paltinu, care generează scăderea presiunii în instalaţiile centralelor individuale.



"Prin intermediul Poliţiei Locale Câmpina şi cu sprijinul firmelor de specialitate din municipiu - cărora le mulţumesc încă de pe acum pentru implicare - au fost constituite echipe care pot interveni în situaţiile în care cetăţenii se confruntă cu probleme tehnice cauzate de scăderea presiunii apei", se arată într-un comunicat publicat, marţi, pe pagina de Facebook a primarului din Câmpina, Irina Nistor.



Ea face apel către toate firmele de specialitate din Câmpina să se alăture acestui demers pentru a sprijini cât mai eficient comunitatea în această perioadă.



Telefonul dispeceratului este 0244.332.420.

Prima informare publică a fost transmisă cu întârziere

Hidro Prahova și-a cerut scuze pentru că prima informare publică a fost transmisă cu întârziere, situație determinată de decalajul dintre momentul opririi alimentării și momentul primirii notificării oficiale de la entitatea care gestionează sursa. Compania prezintă o cronologie a evenimentelor:

- În data de 28 noiembrie 2025, la ora 17:00, Hidro Prahova S.A. a primit informarea oficială din partea ESZ Prahova privind întreruperea alimentării cu apă, survenită începând cu ora 15:30, ca urmare a degradării calității apei la nivelul sursei.

- Imediat după primirea notificării, au fost transmise informări către autoritățile locale și instituțiile de suport, iar echipele HIDRO PRAHOVA S.A. au intrat în teren pentru monitorizarea nivelului apei din rezervoare și identificarea zonelor unde furnizarea urma să fie afectată.

- În primele 48 de ore, alimentarea a fost susținută, acolo unde a fost posibil, din rezervele existente în sistem, pentru a menține continuitatea furnizării către populație cât mai mult timp.

- În paralel, Hidro Prahova S.A. a demarat amplasarea de rezervoare de apă potabilă (IBC-uri) și a introdus în teren autovehicule de transport apă și cisterne (inclusiv cisterne închiriate), toate operate și coordonate de societatea noastră.

– Procesul de amplasare și suplimentare a punctelor de distribuție este în continuare în desfășurare, acestea fiind extinse de la o oră la alta, în funcție de necesar și de situația din teren.

Încă o săptămână fără apă potabilă pentru zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița

Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu au apă de vineri seară, s-ar putea relua de săptămâna viitoare. Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a anunţat, luni, că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de acumulare, aceasta nu va ajunge la consumatorul final "mai devreme de luni".

"De mâine, zic eu, începând cu ora 12, se va începe reluarea furnizării apei, dar, şi asta este cel mai important, nu ajunge la beneficiar mai devreme de ziua de luni. De ce? Pentru că staţiile de tratare trebuie amorsate, trebuie umplute instalaţiile cu apă, un proces tehnologic care durează mai multe zile. Ce ne dorim? Ne dorim ca lucrările ulterioare care se vor face la acele goliri de fund ale barajului să se facă asigurând şi soluţii alternative astfel încât să nu mai ajungem într-o situaţie de genul ăsta", a declarat, luni, preşedintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu.

Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, a afirmat, luni, că va fi nevoie de o nouă şedinţă a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, în care să se solicite Guvernului asigurarea de apă potabilă pentru populaţia afectată până săptămâna viitoare, având în vedere că s-a aprobat scoaterea din rezerva statului a cantităţii de apă necesare până miercuri.

"Nu vreau să mă mai pronunţ pe soluţii, pe soluţii tehnice, pentru că pe soluţii tehnice trebuie să s pronunţe specialiştii de la Apele Române, aceiaşi specialişti care au luat decizia astăzi că luni se va da drumul la apă, au fost şi la mine în birou, într-o şedinţă sâmbătă, şi atunci mi-au spus că vor da drumul la apă la 48-24 de ore, la 72 de ore, după ce se opreşte codul portocaliu. De asta, ne-am făcut şi această strategie, să cerem de la Guvern apă până miercuri. Acum văd că curg alte 72 de ore, plus alte 24, plus alte 50, nu vreau să mai mă pronunţ pe aceste chestii. Cer Ministerului Mediului să-şi adune specialiştii şi când îi trimit să găsească o soluţie, să nu se mai certe între ei", a declarat prefectul judeţului Prahova.

"Ieri autoritățile locale menționau 72 de ore de la momentul în care se dă drumul la apă, iar azi ne trezim că e vorba de 6 zile. Aceste autorități locale tot schimbă datele. În acest punct voi cere sprijinul unor experți externi care să vină să ne dea analize obiective.

Ieri am avut o întâlnire în care era menționat cum, de marți, vor lucra pe conductele care trebuiau să fie pentru bazinul de apă curată, ca să se creeze o rezervă de apă, bazin care nu poate să funcționeze la capacitatea maximă pentru că nu s-au făcut lucrări ani de zile, dar a funcționat parțial. Fix acum nu a mai funcționat și, întrebați ieri de ce nu au folosit acel bazin, au spus că este o țeavă care trebuie făcută. Ieri ne spuneau că vor începe marți lucrările pe conducta către bazin. Azi am întrebat când dau drumul mâine la lucrare și am aflat că nici nu s-au pregătit pentru ea. Eu sunt șocată de nivelul de lipsă de coerență", a spus ea.