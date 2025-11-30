Apele Române cer declararea stării de urgență, din cauza problemelor de la Barajul Paltinu. Reluarea apei potabile nu e încă posibilă

Apele Române au anunțat, duminică, că reluarea furnizării apei potabile în localitățile afectate de problemele apărute la lacul de acumulare Paltinu va fi posibilă după cel puțin 72 de ore de la încetarea precipitațiilor și doar dacă scade turbiditatea. Astfel, Apele Române au revenit cu solicitarea către Guvern de a declara stare de urgență în zonele afectate, pentru a putea adopta mai ușor măsuri care să vină în sprijinul comunităților de acolo.
Zeci de mii de oameni din județele Dâmbovița și Prahova au rămas fără apă, după ce în urma ploilor abundente și a lucrărilor de la acumularea Paltinu, apa din lac s-a umplut cu aluviuni, ceea ce a crescut foarte mult turbiditatea. Instalațiile de captare și stația de tratare (Stația Voila) nu au putut prelua și trata apa, astfel că furnizarea apei a fost oprită.
În prezent, nu este apă potabilă în:
- județul Dâmbovița: Moreni;
- județul Prahova: Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş, parțial Florești;
Ce au anunțat Apele Române
Administraţia Naţională „Apele Române” a precizat că, în acest moment, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut de la cota 609 la cota 621, adică aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane de metri cubi de apă, „adică de 2-3 ori mai mult decât volumul care se acumula în cazul debitelor multianuale lunare”.
„La această oră, evacuarea debitelor în aval se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică, cu valori de maximum 2–3 mc/s.
Totuși, din cauza turbidității ridicate, centralele au fost oprite pentru câteva ore, pe fondul riscului de supraîncălzire.
În aceste condiții, valorile ridicate ale turbidității nu permit tratarea corespunzătoare a apei pentru potabilizare”, a mai precizat instituția.
Administraţia Naţională „Apele Române” a transmis că recomandă DSP Prahova și altor autorități din județ să furnizeze apă în scop menajer în localitățile afectate, dar și declararea stării de urgență.
„Solicităm declararea stării de urgență în vederea implementării de măsuri care să vină în sprijinul comunităților afectate”, a transmis instituția.
Reluarea furnizării apei potabile în localitățile afectate de problemele apărute la lacul de acumulare Paltinu va fi posibilă după cel puțin 72 de ore de la încetarea precipitațiilor și doar dacă scade turbiditatea, au avertizat Apele Române.
„Se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii turbidității la nivelurile ce permit tratarea apei în Stația de Tratare Voila”, se arată în comunicatul citat.
La ședința Comitetului Județean de Urgență Prahova, la care au participat Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, și directorul general al ANAR, Florin Ghiță, s-a decis suplimentarea rezervoarelor de distribuție a apei potabile pentru populația din localitățile afectate.
Situația în acumularea Paltinu este considerată critică în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice și al creșterii accentuate a turbidității apei.
