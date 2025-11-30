Apele Române cer declararea stării de urgență, din cauza problemelor de la Barajul Paltinu. Reluarea apei potabile nu e încă posibilă

Apele Române au anunțat, duminică, că reluarea furnizării apei potabile în localitățile afectate de problemele apărute la lacul de acumulare Paltinu va fi posibilă după cel puțin 72 de ore de la încetarea precipitațiilor și doar dacă scade turbiditatea. Astfel, Apele Române au revenit cu solicitarea către Guvern de a declara stare de urgență în zonele afectate, pentru a putea adopta mai ușor măsuri care să vină în sprijinul comunităților de acolo.

Zeci de mii de oameni din județele Dâmbovița și Prahova au rămas fără apă, după ce în urma ploilor abundente și a lucrărilor de la acumularea Paltinu, apa din lac s-a umplut cu aluviuni, ceea ce a crescut foarte mult turbiditatea. Instalațiile de captare și stația de tratare (Stația Voila) nu au putut prelua și trata apa, astfel că furnizarea apei a fost oprită.

În prezent, nu este apă potabilă în:

județul Dâmbovița: Moreni;

județul Prahova: Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş, parțial Florești;

Ce au anunțat Apele Române

Administraţia Naţională „Apele Române” a precizat că, în acest moment, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut de la cota 609 la cota 621, adică aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane de metri cubi de apă, „adică de 2-3 ori mai mult decât volumul care se acumula în cazul debitelor multianuale lunare”.