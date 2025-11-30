Prefecţii de Dâmboviţa şi Prahova cer apă din rezerva de stat pentru oamenii afectați de problemele de la barajul Paltinu

Prefecţii de Dâmboviţa şi Prahova cer apă din rezerva de stat pentru oamenii afectați de problemele de la barajul Paltinu. FOTO Antena 3 CNN

Prefectul judeţului Dâmboviţa, Marian Tănase, şi cel al judeţului Prahova, Daniel Nicodim, au convocat, duminică, comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă pentru a cere Guvernului să primească apă din rezervele statului către localităţile afectate de criza apei potabile, ca urmare a problemelor apărute la lacul de acumulare Paltinu.

Solicitarea vine după ce oraşul Moreni din Dâmboviţa şi oraşele Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei din Prahova au rămas fără apă, din cauza turbidităţii ridicate a apei din lacul Paltinul.

"În această criză a apei s-a alăturat şi oraşul Moreni din Dâmboviţa. Suntem aici pentru a găsi soluţii ca alimentarea cu apă să fie reluată cât mai rapid. Pentru moment, nu ne interesează vinovaţii, ne interesează ca populaţia să fie alimentată cu apă, atât în Moreni, cât şi în celelalte localităţi, Câmpina, Breaza, Băicoi din judeţul Prahova", a afirmat prefectul din Dâmboviţa, care spune că prioritatea este de a alimenta populaţia, dar şi spitalele, internatele, azilele şi orfelinatele din cele două judeţe.

"Suntem aici pentru a rezolva o problemă pe care nu am generat-o noi. Este o problemă generată de Ministerul Mediului, prin Apele Române", a afirmat la rândul său prefectul din Prahova.

Alimentarea cu apă a mai multor localităţi din judeţul Prahova a fost sistată, duminică dimineaţă, pe fondul turbidităţii ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, ca urmare a precipitaţiilor abundente din cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, au informat reprezentanţii Administraţiei Naţionale "Apele Române".

Potrivit acestora, sunt afectate localităţile alimentate din Staţia de tratare Voila, respectiv Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei.

"Administraţia Naţională "Apele Române" informează că, în contextul Codului portocaliu de fenomene hidrologice şi a creşterii accentuate a turbidităţii în acumularea Paltinul, ne confruntăm cu o situaţie critică care a presupus luarea unor măsuri tehnice imediate pentru protejarea populaţiei şi restabilirea condiţiilor de alimentare cu apă potabilă. Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute al apei din lacul Paltinul, necesare lucrărilor pentru golirea de fund, au generat valori care depăşesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreruptă temporar în localităţile alimentate din Staţia de tratare Voila", au precizat oficialii Apelor Române.



Aceştia subliniază că, până la reluarea furnizării apei, operatorul Hidro Prahova SA va asigura populaţiei apă potabilă din surse alternative, prin utilizarea unor rezervoare IBC.



Apele Române precizează că realimentarea cu apă a localităţilor afectate va putea fi posibilă după 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor.