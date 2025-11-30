Cum s-a ajuns ca zeci de mii de oameni din Prahova să nu aibă apă potabilă. În Câmpina, oamenii stau la o coadă uriașă, la un izvor

În Câmpina, oamenii stau la o coadă uriașă, la un izvor. FOTO Captură Antena 3 CNN

Situaţia continuă să fie gravă la barajul Paltinu, unde zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă. Administraţia Naţională "Apele Române" cere declararea stării de urgenţă în Prahova după ploile din ultimeze zile. Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat la Antena 3 CNN că 12 localități, printre care și orașul Câmpina, sunt afectate și nu au apă potabilă și a explicat cum s-a ajuns la această situație. El a adăugat că există posobilitatea să se suspende cursurile în școli, dacă situația nu se rezolvă până marți.

UPDATE 10.45 În Câmpina, oamenii stau la coadă ca să facă ros de apă la un izvor. Un anunț afișat acoo anunță că apa nu e potabilă, dar oamenii își umpu bidoanele ca să aibă cu ce se spăla.

FOTO Captură Antena 3 CNN

Sunt persoane care au venit cu bidoane de 10 litri. Unii au venit cu mașina, pentru a putea duce mai multe bidoane.

La coadă sunt oameni de toate vârstele care așteaptă, unii dintre ei cu copii în brațe.

FOTO Captură Antena 3 CNN

Știrea inițială

”Sunt în contact cu inspectorul școlar general și vom lua această decizie în funcție de alimentarea cu apă. Sunt 11 localități mici și municipiul Câmpina. Pentru moment nu s-a luat decizia suspendării cursurilor, dar există această posibilitate.

Sperăm să rezolvăm, am cerut de ieri să se rezolve de urgență. Hidrolectrica a schimbat niște filtre, dar apa nu e de calitate.

Sunt 12 localități fără apă potabilă. Avem cod portocaliu până la prânz, nu e prima dată, dar sunt mai mulți factori care au dus la această situație.

Acest cod portocaliu a permis ca de pe versanți să vină multe aluviuni, apoi e vorba de lucrarea care se desfășoară la barajul Paltinu, unde e stricată o vană de evacuare, iar cei de la Apele Române au decis să o înlocuiască.

Apa se evacuează controlat, dar nu au ajuns la cota unde să poată scafandrii să intervină”, a spus prefectul.

El a adăugat că s-a conturat o soluție, dar ”nu e mulțumit” de ea. Specialiștii spun că se poate relua alimentarea cu apă în 72 de ore după ce trece ploaia.

Situația în acumularea Paltinu este considerată critică în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice și al creșterii accentuate a turbidității apei.

Aprinderea luminițelor de Crăciun, amânată în Câmpina

Duminică, 30 noiembrie, de la ora 18.00, ar fi trebuit să aibă loc aprinderea iluminatului festiv de sărbători, dar evenimentul a fost anulat a anunțat Casa Municipală de Cultură ”Geo Bogza”, instituția care se ocupa de organizarea acestui eveniment.

"Din cauza situației fără precedent cu furnizarea apei potabile la nivelul municipiului, situație care afectează în prezent zeci de mii de locuitori din Câmpina și localitățile învecinate, ne vedem nevoiți să anulăm adunarea publică ce urma să facă parte din deschiderea sărbătorilor.

Totuși, dorim să vă anunțăm că luminițele festive se vor aprinde în continuare, cu respectarea deciziilor autorităților și cu grijă pentru sănătatea și siguranța tuturor", a comunicat Casa Municipală de Cultură ”Geo Bogza”.

Alunecare de teren şi inundaţii în Breaza

O alunecare de teren s-a produs cartierul Podu Corbului din oraşul Breaza, iar mai multe beciuri şi o gospodărie au fost inundate în urma ploilor abundente, informează, duminică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Potrivit sursei citate, surparea de la Breaza s-a produs pe 15 metri liniari, de-a lungul unei lucrări pentru canalizare, pe o lăţime de circa doi metri

La faţa locului a rămas un echipaj al Poliţiei Locale, care a monitorizat situaţia pe parcursul nopţii.



De asemenea, pompierii au fost intervenit pentru a scoate apa din beciuri şi o gospodărie în localităţile Măneciu şi Bucov, precum şi pentru degajarea unor copaci căzuţi în Breaza, Ploieşti şi DJ102I, între Lunca Mare şi Valea Doftanei. În acest din urmă caz, pompierii nu au putut interveni, fiind vorba despre un copac şi pământ, care nu puteau fi înlăturate cu tehnica din dotare.

Apele Române cer declararea stării de urgență din cauza turbidității extreme

„Administraţia Naţională 'Apele Române' informează că, în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice şi al creşterii accentuate a turbidităţii în acumularea Paltinu, ne confruntăm cu o situaţie critică, care a impus aplicarea unor măsuri tehnice imediate pentru protejarea populaţiei şi restabilirea condiţiilor de alimentare cu apă potabilă.

Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac - necesare lucrărilor la golirea de fund - au generat valori care depăşesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreuptă temporar în localităţile alimentate din Staţia de Tratare Voila: Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei”, se arată în comunicatul transmis sâmbătă.

Specialiștii Apelor Române și ai Hidroelectrica au intervenit de urgență pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu, măsură esențială pentru reluarea evacuării controlate a apei.

Până la reluarea furnizării apei potabile, operatorul Hidro Prahova distribuie apă din surse alternative, prin rezervoare IBC și puncte suplimentare instalate în localitățile afectate.

Pe baza situației meteo și a valorilor actuale de turbiditate, Apele Române estimează că furnizarea apei potabile ar putea fi reluată după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția ca turbiditatea să scadă la niveluri care permit tratarea apei în Stația Voila.