Pompierii au intervenit după ce mai multe gospodării din Breaza au fost inundate. S-a produs şi o alunecare de teren

<1 minut de citit Publicat la 09:15 30 Noi 2025 Modificat la 09:15 30 Noi 2025

Pompierii au intervenit după ce mai multe gospodării din Breaza au fost inundate.. Foto: Agerpres

O alunecare de teren s-a produs cartierul Podu Corbului din oraşul Breaza, iar mai multe beciuri şi o gospodărie au fost inundate în urma ploilor abundente, informează, duminică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Potrivit sursei citate, surparea de la Breaza s-a produs pe 15 metri liniari, de-a lungul unei lucrări pentru canalizare, pe o lăţime de circa doi metri, conform Agerpres.

La faţa locului a rămas un echipaj al Poliţiei Locale, care a monitorizat situaţia pe parcursul nopţii.

Au fost solicitaţi pompierii

De asemenea, pompierii au fost solicitaţi pentru evacuarea apei din beciuri şi o gospodărie în localităţile Măneciu şi Bucov, precum şi în trei situaţii pentru degajarea unor copaci căzuţi în Breaza, Ploieşti şi DJ102I, între Lunca Mare şi Valea Doftanei.

În acest din urmă caz, pompierii nu au putut interveni, fiind vorba despre un copac şi pământ, care nu puteau fi înlăturate cu tehnica din dotare.