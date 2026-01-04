Un primar din judeţul Brăila a fost jefuit în noaptea de Revelion, după ce hoţii ar fi intrat pe geamul de la baie. Câţi bani au furat

Un primar din judeţul Brăila a fost jefuit în noaptea de Revelion. Sursa foto: Getty Images

Casa primarului din comuna Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, a fost spartă de hoţi în noaptea de Revelion, după ce aceştia au pătruns în imobil prin geamul de la baie. Edilul Gabriel Drăguț susţine că i-au dispărut 50.000 de lei.

Primarul din Surdila Gaiseanca a fost "călcat" de hoți în prima zi a anului, când nu era acasă. A descoperit pe 1 ianuarie, seara, că i-a fost spartă casa. Hoţii ar fi intrat pe geamul de la baie, profitând că o casă vecină, părăsită, dă spre acest geam.

La data de 1 ianuarie a.c., în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Făurei au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 45 de ani, din comuna Surdila-cu privire, la faptul că i-ar fi fost sustrase bunuri din locuință.

Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Edilul a confirmat că i-a fost spartă casa şi că i s-au furat 50.000 de lei.