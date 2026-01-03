Emil Boc a pus mâna pe lopată și a curățat zăpada din faţa Primăriei: "Să ne curăţăm trotuarele, fiecare în faţa casei sau a blocului"

Emil Boc i-a îndemnat pe clujeni să curețe zăpada adunată în fața caselor. FOTO: Captură video/Facebook

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, i-a îndemnat pe clujeni să curețe zăpada adunată în fața caselor, în ultimele zile, publicând un clip video în care apare în timp ce dă dă zăpada la o parte de pe trotuarul din fața Primăriei.

”Vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră... sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat”, a afirmat Boc. În videoclip, Emil Boc a făcut un apel la responsabilitate și spirit civic.

”Haideţi să ne curăţăm trotuarele! Dragi clujeni, iarna aduce frumuseţe, dar şi responsabilitate. Aşa cum ne bucurăm de fulgi, trebuie să avem grijă şi de siguranţa celor din jur. Haideţi să ne curăţăm trotuarele, fiecare în faţa casei sau blocului nostru! E un gest mic, dar cu un impact mare: pentru vârstnici, pentru copii, pentru vecinii noştri”, a arătat Emil Boc, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

”«Iarna-i grea, omătul mare, semne bune anul are. La anul şi La mulţi ani!» Dragi clujeni, noi curăţim trotuarul din faţa Casei clujenilor, pe dumneavoastrăs vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră... sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat. Doamne ajută şi spor la treabă şi dumneavoastră”, a afirmat Boc, în videoclip, după care a continuat să cureţe cu lopata zăpada de pe trotuarul din faţa Primăriei.

Episod de iarnă în România

Clujul a fost unul dintre județele afectate de zăpadă. Autorităţile au intervenit, sâmbătă dimineaţă, pentru deszăpezire, pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă, însă nu există sectoare rutiere cu trafic oprit.

”Se circulă în condiţii de iarnă pe autostrada A1 atât pe tronsonul Bucureşti – Piteşti între kilometrii 134-149 cât şi pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva. În aceleaşi condiţii se circulă şi pe autostrada A10 Sebeş – Turda. Pe aceste sectoare se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei”, a transmis Centrul Infotrafic.

Pompierii militari braşoveni au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în municipiul Braşov, pentru îndepărtarea mai multor arbori şi a unor elemente de construcţie desprinse de pe clădiri în urma vântului puternic, a informat ISU Braşov.