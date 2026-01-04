Cozi uriașe la telegondola din Poiana Brașov. Oamenii așteaptă să se dea drumul la inslatația oprită din cauza vântului puternic

S-au format cozi la telegondola din Poiana Braşov. Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

S-au format cozi imense, duminică dimineaţă, la Poiana Braşov, pentru a urca cu telegondola. Din cauza vântului care bate în rafale, instalaţia nu funcţionează. Sunt sute de oameni care aşteaptă de la primele ore ale dimineţii, ca să ajungă pe pârtii.

De la ora 9.00 ar fi trebuit să funcţioneze telegondola, dar asta nu s-a întâmplat din cauza condiţiilor meteo neprielnice. Din cauză că vântul bate la rafală, cu peste 12m/s, sistemele de blochează automat.

Turiştii nu mai pot urca, aşadar. Oamenii au de ales între a se întoarce acasă sau să se mute la telecabină. S-au format cozi, iar oamenii nu ştiu ce decizie să ia. Poiana Braşov este arhiplină, gradul de ocupare este de 100%.

S-a deschis oficial sezonul de schi de la Poiana Brașov

Primăria Braşov anunţă, vineri, că s-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov, iar un număr mare de turiști schiază deja pe mai multe pârtii. De asemenea, tarifele pentru cartelele skipass s-au majorat.

„S-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov. Se schiază în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum şi pe pârtiile Kanzel şi Doamnei, cu ieşire în Drumul Roşu, apoi către telescaunul Ruia”, a anunțat, vineri, dimineaţă, Primăria Braşov.

Tarifele pentru cartelele skipass în noul sezon vor fi în medie mai mari cu 9%, comparativ cu sezonul trecut. Tarifele pentru o urcare, respectiv coborâre, la telecabine rămân la nivelul celor din sezonul anterior: 40 de lei pentru adulţi şi 20 de lei pentru copii, însă preţul unei urcări şi coborâri va creşte cu 5 lei, urmând să fie de 70 de lei pentru un adult şi 40 de lei pentru un copil.

Preţul unei cartele de sezon nepersonalizabilă şi netransmisibilă va creşte cu 500 de lei pentru adulţi, ajungând la 5.500 de lei, şi cu 300 de lei pentru copii, urmând să fie de 3.300 de lei.