S-a deschis oficial sezonul de schi de la Poiana Brașov. Cu cât au crescut tarifele pentru cartelele skipass

Sezonul de schi 2025-2026 s-a deschis vineri, 2 ianuarie, la Poiana Brașov. Sursa foto: Getty Images

Primăria Braşov anunţă, vineri, că s-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov, iar un număr mare de turiști schiază deja pe mai multe pârtii. De asemenea, tarifele pentru cartelele skipass s-au majorat.

„S-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov. Se schiază în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum şi pe pârtiile Kanzel şi Doamnei, cu ieşire în Drumul Roşu, apoi către telescaunul Ruia”, a anunțat, vineri, dimineaţă, Primăria Braşov.

De asemenea, potrivit sursei citate, circulă următoarele mijloce de transport pe cablu: Telegondola, Telecabina Capra Neagră, Telescaun Ruia, Teleschiurile Stadion şi Bradul.

Primăria Brașov anunță că se poate schia în partea superioară a Masivului Postăvaru şi pe pârtiile pentru începători

Viceprimarul Dan Ghiţă anunţa, în urmă cu două zile, că turiştii şi braşovenii care doresc să urce în Poiană pot folosi transportul în comun, toate cele trei linii - una de la Gară, alta din centrul istoric şi a treia din Poiana Mică - fiind operate cu autobuze ale RATBV, potrivit Agerpres.

„Vreţi să vă bucuraţi din plin de schi, fără niciun stres, folosiţi liniile de transport în comun cu mare, mare încredere. În primul rând linia 60, de la parcarea din Poiana Mică şi până la telegondolă. De asemenea, linia 20 din Livada Poştei şi până în Poiana Braşov, în parcarea mare şi linia 100 de la Gară până în Poiana Braşov", a transmis viceprimarul Dan Ghiţă.

Tarifele de skipass cresc cu 9%

Tarifele pentru cartelele skipass în noul sezon vor fi în medie mai mari cu 9%, comparativ cu sezonul trecut.

Tarifele pentru o urcare, respectiv coborâre, la telecabine rămân la nivelul celor din sezonul anterior: 40 de lei pentru adulţi şi 20 de lei pentru copii, însă preţul unei urcări şi coborâri va creşte cu 5 lei, urmând să fie de 70 de lei pentru un adult şi 40 de lei pentru un copil.

Preţul unei cartele de sezon nepersonalizabilă şi netransmisibilă va creşte cu 500 de lei pentru adulţi, ajungând la 5.500 de lei, şi cu 300 de lei pentru copii, urmând să fie de 3.300 de lei.