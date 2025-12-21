S-a deschis sezonul de schi în România, cu preţuri mici şi temperaturi ridicate. Turiştii se distrează însă pe zăpada de anul trecut

S-a deschis sezonul de schi în România, cu preţuri mici şi temperaturi ridicate / FOTO: Agerpres

În România, sezonul de schi a început cu preţuri de extrasezon. În staţiunile din ţară, primii schiori şi-au făcut deja încălzirea pe pârtie. Iubitorii sporturilor de iarnă s-au bucurat de preţurile mici, de zăpadă şi de atmosfera de vacanţă. La Păltiniş, turiştii s-au distrat pe zăpada de anul trecut, care a fost conservată pe timp de vară.

Este oficial: s-a deschis sezonul de schi, pe temperaturi de 8 grade Celsius. Pe pârtia din Păltiniş a fost o adevărată paradă de schiuri şi plăci.

"Se schiază pe zăpada de anul trecut, care a fost conservată pe parcursul sezonului de vară. La începutul sezonului de iarnă a fost descoperită, întinsă pe toată pârtia, iar oamenii pot schia", a afirmat un administrator de pârtie.

Pârtia de Păltiniş n-a fost aglomerată, aşa că s-au putut bucura de zăpadă şi cei care au schiat pentru prima dată.

Preţul unui ski-pass de o zi este de 145 de lei, pentru adulţi, şi 115 lei, pentru copii.

Au fost pornite tunurile de zăpadă în Poiana Brașov

Primăria Brașov a anunțat, luni, că au fost pornite instalațiile pentru producerea zăpezii artificiale în Masivul Postăvarul. Deja, s-au format depozite pe pârtie, după ce instalațiile au funcționat fără oprire, duminica trecută.

Depozitele de zăpadă sunt realizate pe pârtiile Lupului superior, Doamnei, Kanzel și Ruia, pregătind astfel stațiunea pentru sezonul de schi.

Temperatura necesară pentru producerea de zăpadă artificială este între minus 2 și minus 4 grade Celsius.