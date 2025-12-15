Au fost pornite tunurile de zăpadă în Poiana Brașov. Care sunt pârtiile care se pregătesc pentru sezonul de schi

1 minut de citit Publicat la 13:58 15 Dec 2025 Modificat la 13:58 15 Dec 2025

Depozitele de zăpadă sunt realizate pe pârtiile Lupului superior, Doamnei, Kanzel și Ruia. FOTO: Hepta

Primăria Brașov a anunțat, luni, că au fost pornite instalațiile pentru producerea zăpezii artificiale în Masivul Postăvarul. Deja, s-au format depozite pe pârtie, după ce instalațiile au funcționat fără oprire, duminică, potrivit Agerpres.

Depozitele de zăpadă sunt realizate pe pârtiile Lupului superior, Doamnei, Kanzel și Ruia, pregătind astfel stațiunea pentru sezonul de schi.

“Având în vedere condițiile meteo favorabile, de sâmbătă am pornit sistemul de producere a zăpezii artificiale. Sâmbătă noaptea am reușit să producem timp de 4 ore, iar de ieri (duminică - n.r.), de la ora 15:00, instalațiile funcționează fără oprire. Facem depozite de zăpadă pe pârtiile Lupului superior, Doamnei, Kanzel, Ruia”, se arată, luni, într-o informare transmisă de Primăria Brașov.

Conform sursei citate, temperatura necesară pentru producerea de zăpadă artificială este între minus 2 și minus 4 grade Celsius.

Temeri pentru administratorii pârtiilor de schi

Administrația Națională de Meteorologie a instalat echipamente mai performante care pot face predicții mult mai exacte. Conforma acestora, în primele două luni de iarnă temperaturile vor fi peste medie, iar precipitațiile se vor produce mai mult în zona montană.

Din această cauză, administratorii pârtiilor de schi se tem că sezonul ar putea fi compromis.

"Această lipsă de zăpadă ne aduce unele dezavantaje, deși niciodată în decembrie nu era plin sezon", a spus pentru Antena 3 CNN Gabriel Roșca, manager de hotel în zonă, care precizează că gradul de ocupare în locația sa, în prima lună de iarnă, este de 70%.

La Șureanu, zăpada este puțină, iar pârtiile rămân inaccesibile.

"Condițiile care nu sunt chiar cele mai bune în acest moment. Așteptăm zăpada și sperăm să începem cât mai repede", mărturisește Radu Nicula, instructor de schi.