Cum va fi vremea de Crăciun 2025 și de Revelion: Șefa ANM anunță abateri termice. Cu câte grade va fi mai cald decât normalul perioadei

3 minute de citit Publicat la 13:17 12 Dec 2025 Modificat la 13:17 12 Dec 2025

De Crăciun 2025 temperaturile în România vor fi mai mari decât normalul perioadei. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN/ Hepta

Vom avea parte de un Crăciun cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă, anunță meteorologii. Totuși, începând de luna viitoare, din ianuarie 2026, vremea se va răci în țara noastră. Directorul ANM, Elena Mateescu, a dezvăluit vineri, la Antena 3 CNN, prognoza meteo actualizată pentru luna decembrie și cum va fi vremea de Crăciun 2025 și de Revelion.

Cum va fi vremea de Crăciun 2025 și de Revelion

Vremea de Crăciun 2025 va fi neobișnuit de caldă în toată țara, cu temperaturi mult peste valorile normale ale perioadei. ANM arată că săptămâna 15–22 decembrie va fi cea mai caldă din luna decembrie, cu abateri de 2,5–4°C în toată țara.

Elena Mateescu a explicat că valul de căldură continuă până în jurul datei de 20 decembrie:

„Prognoza pe termen scurt, cel puțin până în jurul datei de 20 decembrie, menționează semnalul unor valori de temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, astfel încât maximele vor avea ecartul între 9 și 14–15°C, cele mai mari valori fiind așteptate în regiunile extracarpatice.”

Directorul ANM a precizat și că vântul va continua să se intensifice:

„Nu excludem ca în zona montană să consemnăm perioade în care rafalele să atingă 60–70 km/h, iar în zonele mai joase de relief, inclusiv în Capitală, valorile să ajungă la 40–50 km/h.”

Primele zile ale lunii au adus temperaturi-record:

„Am înregistrat 17°C la Pătârlagele și Pitești și 12°C în Capitală, valori cu peste 8–15°C peste normalul datei din calendar.”, a spus șefa ANM.

„Vorbim de o probabilitate ridicată ca cea mai caldă săptămână din luna decembrie din acest an să fie săptămâna 15-22 decembrie, având în vedere abaterile cuprinse între 2,5 până la 4° în întreaga țară. După care, chiar și săptămâna 22 decembrie 29 decembrie, chiar dacă abaterile mai scad, vorbim de un ecart între plus un grad până la plus 2°C.”, a mai precizat aceasta.

Pentru săptămâna 22–29 decembrie, temperaturile rămân ușor peste medie, iar abia după 29 decembrie se întrevede apropierea de normalul perioadei. Răcirea mai accentuată este estimată pentru ianuarie 2026.

Cum va fi vremea de Crăciun în București și în marile orașe

În Capitală și în marile orașe, vremea de Crăciun 2025 va fi surprinzător de blândă. Temperaturile diurne vor ajunge la 6–12°C, cu cer predominant noros și episoade de burniță.

Potrivit Elenei Mateescu:

„În Capitală vor fi temperaturi peste normalul datei din calendar, cu mici variații de la o zi la alta, între 6 și 10–12°C.”

La Cluj, Iași, Timișoara și Constanța, maximele se vor situa între 5 și 10°C, cu nopți relativ blânde și fără risc de ger.

Vremea la munte în vacanța de Crăciun

La munte, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu temperaturi frecvent pozitive în timpul zilei, chiar și în stațiunile medii. În intervalul 15–22 decembrie, ANM estimează valori de 2–6°C la altitudini medii și intensificări ale vântului.

„În zona montană, rafalele vor putea atinge 60–70 km/h”, a avertizat șefa ANM, ceea ce poate afecta stratul de zăpadă existent sau proaspăt depus.

Unde va fi zăpadă pentru schi

În acest an, zăpada naturală va fi dificil de găsit în preajma Crăciunului. Regimul pluviometric al perioadei 15–22 decembrie este deficitar la nivelul întregii țări, iar temperaturile ridicate vor favoriza topirea stratului existent.

Condiții mai bune de schi se vor păstra doar la altitudini mari, precum:

Bâlea Lac

Crestele din Bucegi (zona 2000+ m)

Partea superioară a Munților Rodnei

Stațiuni ca Poiana Brașov, Sinaia 1400, Straja sau Rânca vor depinde aproape exclusiv de zăpada artificială în perioada Crăciunului.

Prognoza meteo de Revelion în București și la munte

Între 29 decembrie și 5 ianuarie, temperaturile revin treptat la normalul perioadei, iar regimul precipitațiilor devine apropiat de cel obișnuit.

În București, de Revelion:

maxime între 2 și 6°C

minime între -1 și 2°C

cer variabil, cu posibile ploi slabe sau fulguieli

La munte:

temperaturi mai coborâte, apropiate de normal

noaptea de Revelion: între –6°C și –2°C în zonele înalte

posibile ninsori slabe și intensificări ale vântului

Pentru perioada 5–12 ianuarie, ANM anunță temperaturi apropiate de media climatologică și ușor mai multe precipitații în sud, semn al unei instalări treptate a iernii.