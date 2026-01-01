Prognoza meteo specială pentru București. Cum va fi vremea în weekend

<1 minut de citit Publicat la 12:47 01 Ian 2026 Modificat la 12:47 01 Ian 2026

Potrivit meteorologilor, vremea va fi rece până vineri / Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, prognoza specială pentru București, în următoarele zile. Potrivit meteorologilor, vremea va fi rece până vineri dimineaţa, mai ales noaptea şi dimineaţa, urmând ca ulterior temperaturile să crească şi să depăşească valorile normale ale perioadei.

În perioada 1 ianuarie, ora 10:30 - 2 ianuarie, ora 8:00, cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul şi spre sfârşitul intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -6...-4 grade, mai scăzută în zona preorăşenească până spre -9 grade.

Din 2 ianuarie, ora 8:00, şi până pe 3 ianuarie, ora 10:00, vremea va deveni mai caldă decât în zilele precedente, cu temperaturi ce vor depăşi mediile multianuale ale perioadei.

Cerul va rămâne variabil, cu înnorări seara şi noaptea, iar vântul va continua să sufle slab şi moderat. Temperaturile maxime vor urca la 7...8 grade, în timp ce minimele se vor încadra între -3 şi 0 grade.

ANM menţionează că Bucureştiul nu se află sub nicio avertizare meteo generală de fenomene severe.

Prognoza poate fi actualizată în funcţie de evoluţia vremii, inclusiv prin mesaje nowcasting pentru fenomene imediate.