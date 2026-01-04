Mii de oameni din 36 de localități din Alba nu au curent electric de 24 de ore din cauza ninsorilor

Peste 15.000 de abonaţi din 36 de localităţi din Alba nu au nici acum energie electrică. Sursă foto: Getty Images

Peste 15.000 de abonaţi din 36 de localităţi din judeţul Alba, în mare parte din zona Munţilor Apuseni, nu aveau în continuare, duminică dimineaţa, energie electrică, intervenindu-se în teren pentru remedierea defecţiunilor provocate de ninsorile abundente, cu zeci de echipe operative ale DEER - Sucursala Alba, conform Agerpres.

Autorităţile cu rol în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi în asigurarea serviciilor publice intervin în continuare pentru restabilirea stării de normalitate.

În ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică, numărul utilizatorilor nealimentaţi este de 15.390, faţă de 43.531 raportaţi iniţial, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

"În prezent, 36 de echipe DEER - Sucursala Alba acţionează în continuu în teren pentru remedierea defecţiunilor rămase", se menţionează în comunicat.

Potrivit unui anunţ postat duminică pe pagina de Facebook Distribuţie Energie Electrică România, în judeţul Alba sunt 36 de localităţi afectate, cu 244 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate. Numărul utilizatorilor afectaţi era, duminică dimineaţa, de 15.390.

180 de consumatori, afectaţi de oprirea pompelor de apă

În continuare, 180 de consumatori din judeţ sunt afectaţi de oprirea pompelor de apă, ca urmare a nealimentării cu energie electrică a staţiilor de tratare şi pompare a apei.

ISU Alba a pus la dispoziţia DEER - Sucursala Alba două generatoare de mare putere (450 KVA şi 250 KVA) şi cinci generatoare de mare putere (450 KVA) de la ISU Sibiu, Arad, Mureş, Bihor şi Cluj, care au fost puse în funcţiune în localităţile Ciuruleasa, Câmpeni, Vidra, Avram Iancu, Horea, Sălciua de Jos, precum şi între Ciuruleasa şi Abrud.

Circulaţia pe toate drumurile naţionale şi judeţene se desfăşoară în condiţii de iarnă. Pe parcursul nopţii de sâmbătă spre duminică s-a intervenit cu 64 de utilaje pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă pe autostrăzile A1 şi A10, drumurile naţionale şi drumurile judeţene din judeţul Alba, precizează ISU.

"Monitorizarea persoanelor vulnerabile rămâne prioritară, iar până în momentul de faţă nu au fost raportate probleme privind transportul persoanelor dializate, al femeilor gravide sau al bolnavilor cronici către unităţile medicale", mai arată sursa menţionată.

Autorităţile roagă cetăţenii să manifeste în continuare răbdare şi înţelegere, precizând că "toate forţele de intervenţie sunt mobilizate în teren" şi că acţiunile vor continua până la remedierea tuturor problemelor.

Până luni, la ora 20:00, întreg judeţul Alba se află sub o avertizare meteorologică de Cod Galben, care vizează precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.