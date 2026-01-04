Accident grav în Bacău: un TIR a intrat într-o casă. Mai mulți pompieri au intervenit de urgență

<1 minut de citit Publicat la 13:38 04 Ian 2026 Modificat la 13:38 04 Ian 2026

La sosirea echipajelor de intervenţie s-a constatat că şoferul camionului se autoevacuase în siguranţă / Sursa foto: IGSU

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău au intervenit de urgenţă, duminică, la un accident rutier produs în comuna Filipeşti, satul Onişcani, unde un TIR a intrat într-o casă de locuit, potrivit Agerpres.

„În aceste momente, pompierii militari din cadrul ISU Bacău intervin la un accident rutier în comuna Filipeşti, sat Onişcani, unde un autotren a intrat într-o casă de locuit. La faţa locului s-a deplasat o autospecială de stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, precum şi o ambulanţă SAJ Bacău.

La momentul producerii evenimentului nu se afla nicio persoană în locuinţă. În urma impactului, structura casei este afectată”, a informat ISU Bacău.

La sosirea echipajelor de intervenţie s-a constatat că şoferul camionului se autoevacuase în siguranţă, potrivit informării.

În continuare, pompierii asigură măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, mai precizează sursa citată.