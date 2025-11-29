Lucrările la Barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului: Lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă

Barajul Paltinu. Foto: Apele Române/Facebook

Zeci de mii de locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă din cauza lucrărilor de la acumularea Paltinu, deși autoritățile promiseseră că intervențiile nu vor afecta populația. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat o ședință de urgență și anunță controale pentru stabilirea responsabililor.

Două orașe și municipiul Câmpina, alături de alte nouă localități, nu au apă potabilă de aproximativ 20 de ore, din cauza turbidității ridicate a apei provenite din Barajul Paltinu, au anunțat sâmbătă reprezentanții Hidro Prahova.

„Oprirea este determinată exclusiv de turbiditatea foarte ridicată a apei furnizate din Barajul Paltinu către Staţia de Tratare a Apei Voila gestionată de ESZ, situaţie care nu permite producerea apei potabile conform cerinţelor OG 7/2023”, se arată într-o informare publicată pe pagina de Facebook a operatorului.

Compania precizează că situația nu are nicio legătură cu funcționarea instalațiilor proprii, ci cu problemele apărute la nivelul sursei de apă administrate de Apele Române și Hidroelectrica.

„Hidro Prahova SA clarifică faptul că oprirea furnizării apei în cele 12 localităţi deservite de Staţia de Tratare Voila nu are legătură cu funcţionarea sistemelor proprii, ci exclusiv cu problemele apărute la nivelul sursei de apă administrate de Apele Române şi Hidroelectrica”, se arată în comunicat.

Potrivit operatorului, Hidroelectrica a fost nevoită să oprească instalațiile după ce „creşterea accentuată a nivelului apei şi cantitatea mare de aluviuni au provocat suprasarcină şi supraîncălzirea echipamentelor”.

„Intervenţiile la golirea de fund a Barajului Paltinu sunt imposibile în acest moment din cauza nivelului crescut al apei, rezultat al ploilor din ultimele zile. Aceşti factori - nivel ridicat şi apă încărcată cu aluviuni - fac nesigură asigurarea unui debit constant către Staţia Voila”, precizează compania.

Echipe ale Apelor Române – SGU și Hidroelectrica sunt în teren pentru a identifica o soluție care să permită reluarea furnizării, fiind necesar un debit minim de aproximativ 1 metru cub pe secundă.

Operatorul precizează că nu are atribuții în gestionarea sursei de apă și nu poate interveni la Barajul Paltinu.

„În acest context, dorim să subliniem un aspect esenţial: Hidro Prahova SA nu gestionează sursa de apă şi nu poate interveni în zona Barajului Paltinu. Rolul nostru este exclusiv acela de operator al reţelelor – transportă şi distribuie apa preluată de la instituţiile/ societăţile care administrează sursa. Oprirea de ieri, 28 noiembrie 2025, a fost decisă şi comunicată de instituţiile care administrează sursa de alimentare, iar Hidro Prahova nu are atribuţii legate de operarea barajului, de manevrele hidrotehnice sau de calitatea apei înainte de tartare”, se mai arată în comunicat.

La rândul ei, Diana Buzoianu, ministrul Sănătății, anunță o ședință de urgență.

„Astăzi am aflat direct de la primarii din Prahova și Dâmbovița că mai multe localități au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deși atât ESZ Prahova, cât și ABA Buzău–Ialomița și filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfășura fără a afecta populația. Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsați fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”, a scris Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a anunțat că a cerut directorului general al Administrației Naționale Apele Române să convoace „o ședință de urgență cu ABA, ESZ Prahova și Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acțiune pentru ca pe viitor aceste situații să fie evitate”. Potrivit ministrului, întâlnirea are loc în acest moment cu participarea autorităților publice, a prefecturii și a reprezentanților locali.

„În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare autoritățile au dat asigurări că vom avea și soluția tehnică propusă, în urma acestei ședințe de urgență”, a precizat Buzoianu.

Ministrul avertizează că nu va tolera „întârzieri, ascunderi de informații sau lipsă de comunicare”, subliniind că „oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări”. Ea a anunțat și trimiterea Corpului de Control al Ministerului Mediului pentru verificarea modului în care a fost gestionată situația și pentru identificarea persoanelor responsabile.

„Doar acum câteva zile, toate autoritățile din subordinea Ministerului Mediului, dar și din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”, mai spune ministrul.

Diana Buzoianu a dat asigurări că va reveni cu informații imediat ce soluția tehnică va fi finalizată și pusă în aplicare.

„Oamenii din Prahova și Dâmbovița au nevoie de apă acum, iar prioritatea noastră este ca furnizarea să fie reluată în cel mai scurt timp posibil. Lucrările trebuie făcute, dar trebuie făcute profesionist, fără a lăsa fără apă potabilă mai multe zile, zeci de mii de locuitori”, a transmis ministrul Mediului.