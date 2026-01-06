Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul lui din Călărași. S-a deschis dosar penal de moarte suspectă

<1 minut de citit Publicat la 10:24 06 Ian 2026 Modificat la 10:27 06 Ian 2026

Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul lui FOTO: Getty Images

Poliţia face anchetă după ce un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul său din municipiul Călăraşi. Cadavrul a fost găsit de poliţiştii care au deschis un dosar penal şi care încearcă acum să afle ce s-a întâmplat.

Descoperirea șocantă a fost făcută luni, în cabinetul medicului din zona Poșta 4 din Călărași.

După primele investigații, anchetatorii au stabilit că nu existau urme și semne vizibile de violență.

Surse din rândul apropiaților, citate de Antena 3 CNN, spun că medicul de 35 de ani nu era cunoscut cu probleme personale, nu avea datorii sau conflicte și nu dădea semne că ar trece printr-o perioadă grea.

Bărbatul a fost găsit mort în spațiul profesional, ceea ce ridică multe întrebări legate de ultimele momente de viață, spun anchetatorii.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la serviciul de medicină legală pentru necropsie și pentru a stabili cauza decesului.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru moarte suspectă, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor.