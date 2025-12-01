Încă o săptămână fără apă potabilă pentru zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița. Ministrul Mediului se revoltă: „Sunt șocată”

Buzoianu a adăugat faptul că autorităţile din subordinea Ministerului "nu ne-au spus". Foto: Agerpres

Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu au apă de vineri seară, s-ar putea relua de săptămâna viitoare. Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a anunţat, luni, că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de acumulare, aceasta nu va ajunge la consumatorul final "mai devreme de luni". Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, a subliniat, la Antena 3 CNN, că "azi am întrebat când dau drumul mâine la lucrare și am aflat că nici nu s-au pregătit pentru ea. Eu sunt șocată de nivelul de lipsă de coerență".

"De mâine, zic eu, începând cu ora 12, se va începe reluarea furnizării apei, dar, şi asta este cel mai important, nu ajunge la beneficiar mai devreme de ziua de luni. De ce? Pentru că staţiile de tratare trebuie amorsate, trebuie umplute instalaţiile cu apă, un proces tehnologic care durează mai multe zile. Ce ne dorim? Ne dorim ca lucrările ulterioare care se vor face la acele goliri de fund ale barajului să se facă asigurând şi soluţii alternative astfel încât să nu mai ajungem într-o situaţie de genul ăsta", a declarat, luni, preşedintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu.

Întrebat dacă e posibil ca situaţia să se repete, şeful CJ Prahova a răspuns: "Sută la sută".

"În momentul când începem să facem o astfel de lucrare, nu poţi demara şi să nu ai acel bazin de apă curată, să nu ai aducţiunea de la acel bazin de apă curată. Adică ar trebui întâi să intervenim rapid pe aceste soluţii şi după aceea să facem intervenţia la baraj. Din punctul meu de vedere trebuie făcut un plan urgent de intervenţie şi găsirea unor soluţii alternative că altfel vom ajunge în aceeaşi situaţie. Deci asta să fie clar pentru toată lumea. Dacă nu venim şi cu o soluţie alternativă vom ajunge tot aici. Noi acum nu facem altceva decât să revenim la starea iniţială, dar problema barajului tot n-a fost rezolvată", a spus Virgiliu Nanu.

La rândul său, prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, a afirmat, luni, că va fi nevoie de o nouă şedinţă a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, în care să se solicite Guvernului asigurarea de apă potabilă pentru populaţia afectată până săptămâna viitoare, având în vedere că s-a aprobat scoaterea din rezerva statului a cantităţii de apă necesare până miercuri.

"Nu vreau să mă mai pronunţ pe soluţii, pe soluţii tehnice, pentru că pe soluţii tehnice trebuie să s pronunţe specialiştii de la Apele Române, aceiaşi specialişti care au luat decizia astăzi că luni se va da drumul la apă, au fost şi la mine în birou, într-o şedinţă sâmbătă, şi atunci mi-au spus că vor da drumul la apă la 48-24 de ore, la 72 de ore, după ce se opreşte codul portocaliu. De asta, ne-am făcut şi această strategie, să cerem de la Guvern apă până miercuri. Acum văd că curg alte 72 de ore, plus alte 24, plus alte 50, nu vreau să mai mă pronunţ pe aceste chestii. Cer Ministerului Mediului să-şi adune specialiştii şi când îi trimit să găsească o soluţie, să nu se mai certe între ei", a declarat prefectul judeţului Prahova.

Ce spune Diana Buzoianu: Eu sunt șocată de nivelul de lipsă de coerență. Voi cere sprijinul unor experți externi

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat că "nu există coerenţă".

"Ieri autoritățile locale menționau 72 de ore de la momentul în care se dă drumul la apă, iar azi ne trezim că e vorba de 6 zile. Aceste autorități locale tot schimbă datele. În acest punct voi cere sprijinul unor experți externi care să vină să ne dea analize obiective.

Ieri am avut o întâlnire în care era menționat cum, de marți, vor lucra pe conductele care trebuiau să fie pentru bazinul de apă curată, ca să se creeze o rezervă de apă, bazin care nu poate să funcționeze la capacitatea maximă pentru că nu s-au făcut lucrări ani de zile, dar a funcționat parțial. Fix acum nu a mai funcționat și, întrebați ieri de ce nu au folosit acel bazin, au spus că este o țeavă care trebuie făcută. Ieri ne spuneau că vor începe marți lucrările pe conducta către bazin. Azi am întrebat când dau drumul mâine la lucrare și am aflat că nici nu s-au pregătit pentru ea. Eu sunt șocată de nivelul de lipsă de coerență", a spus ea.

Buzoianu a adăugat faptul că autorităţile din subordinea Ministerului "nu ne-au spus".

"Felul în care s-au întâmplat lucrurile aici denotă o lipsă totală de coordonare. Primarii ne spuneau că au aflat la ore distanță că s-a tăiat apa. Noi am aflat de la primari că nu au apă pentru că autoritățile din subordine nu ne-au spus.

Prioritatea este să găsim soluții și focusul a fost să ajutăm la nivel local: să ducem apă, să ajutăm cu ISU pentru apă menajeră, deci este mobilizare. Eu încă nu pot să înțeleg de ce ieri se dădea termen oficial de 72 de ore, iar azi vin cu un termen nou, dublu, de 6 zile, aproape 7. Mâine o să aibă loc o altă ședință, vom cere și o analiză de la experți externi, pentru că ne trezim că vine duminică și aceiași oameni de la nivel local ne spun că mai au nevoie de alte 2 săptămâni", spune ea.