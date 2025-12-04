Imagini ca pe vremea lui Ceaușescu: Cozi imense la apă, pe semnătură, la Câmpina. "Nu mai avem speranță"

Coadă la apă în Câmpina. Foto: Antena 3 CNN

Criza apei din Prahova a devenit cronică, iar autoritățile nu par să fie în măsură să o rezolve, după problemele care au dus la oprirea alimentării populației.

Este pentru a șaptea zi de când nu au nici apă potabilă, nici apă menajeră.

Iar responsabilii nu au furnizat niciun răspuns clar în legătură cu momentul când situația va fi remediată.

În orașul Câmpina, jurnaliștii Antena 3 CNN au surprins imagini cum nu s-au văzut nici în regimul dinainte de '89: o coadă cu peste 100 de persoane care așteptau să li se distribuie apă la sticlă, pe semnătură, aparent pentru ca această resursă devenită brusc foarte valoroasă să nu ajungă în mâinile speculanților.

Câțiva angajați ai Poliției Locale supervizau procesul.

"Nu credeam că în România anului 2025 putem vedea astfel de imagini: oameni cu fețe sumbre, nervoși, care să vină să la coadă pentru apă. Cetățenii sunt, pur și simplu, disperați. Ăsta este cuvântul.

Au obosit, vor răspunsuri, vor să știe când va fi reluată alimentarea.

Mulți dintre cei de aici sunt oameni în vârstă, care se deplasează cu greutate și care au făcut efortul de a se deplasa pentru a lua apa necesară pentru nevoile zilnice", a relatat Sabrina Preda, realizator Antena 3 CNN, care a stat de vorbă cu oamenii din Câmpina, afectați de criza apei.

Prahovean la coadă la apă: Era mai bine înainte de '89? Era!

"Stau la rând o jumătate de zi ca să ia două sticle de apă. Nu sunt numai eu supărat. Toată lumea e supărată. Așteptăm să vină de la Primărie să dea apă, care trebuia dată gratis, nu pe semnături, că nu stau cei de aici de la rând să facă speculă. Alții fac speculă.

Era mai bine înainte de 89? Era. Atunci aveai bani și n-aveai ce să cumperi cu ei. Acum am bani și nu am ce să iau. Am bani, între ghilimele. Am pensia pe care o am. Și stau și mă chinui, cu coxartorză, cu alte boli, în loc să-mi văd de sănătate", a declarat un bărbat în vârstă.

"La 80 de ani și locuind la etajul 4, cum credeți că mă descurc în situația asta? Ar trebui Primăria să îmi aducă la ușă apa, nu? Am avut AVC, am avut COVID și nu mai am putere", a spus, la rândul său, o femeie în rând cu mulți alți oameni.

Odată cu apa, dispare și căldura din case

"Nu mai avem speranță. Îmi pare foarte rău. Nu mai sper nimic. Eu m-am tot implicat în alegeri, în campanie, dar acum sunt dezamăgită total", a intervenit o altă vârstnică.

Mai mulți dintre cei în așteptarea apei distribuite de autorități s-au plâns și de frigul din case.

Apartamentele nu pot fi încălzite în absența apei din centrale, iar multe familii au copii mici, care trebuie să reziste în camerele unde temperatura este doar cu câteva grade mai ridicată decât afară.

"La cutremur a mai fost oprită apa, dar nu atâtea zile ca acum", conchide una dintre numeroasele persoane de la cozile pentru apă din Câmpina.

ESZ Prahova anunță că e gata să livreze apă, cu o condiție

Societatea Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova a anunțat, joi dimineață, că este pregătită să livreze apă către partenerii săi, în condițiile în care va primi apă la debitul şi standardele adecvate din partea Barajului Paltinu, administrat de Apele Române.

"Colectivul Exploatare Sistem Zonal Prahova a făcut eforturi deosebite pentru a livra apă populației cât mai rapid posibil.

Astfel, în această dimineață, suntem pregătiți din punct de vedere tehnic, fizic si chimic, să livrăm apă către agenții economici, în condițiile în care vom primi apă la debitul şi standardele adecvate din partea Barajului Paltinu, administrat de Apele Române.

Din acest moment, așteptăm pentru 72 de ore rezultatele analizelor microbiologice, pentru a ne asigura că apa respectă standardele prevăzute în OUG 7/2023”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a societății.