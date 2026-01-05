Se anunță ninsori puternice la munte. Este risc ridicat de avalanșe, avertizează ANM

Este risc ridicat de avalanșe, avertizează ANM. Foto: Getty Images

Meteorologii anunță risc mare de avalanșe în masivele Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu, nivel 4 din 5, între 5 și 7 ianuarie, din cauza stratului instabil de zăpadă și a ninsorilor prognozate.

La altitudini de peste 1.800 de metri, în Făgăraș și Bucegi, stratul superior de zăpadă este consistent: în ultimele zile s-au depus 20-40 cm de zăpadă proaspătă peste un strat mai vechi, instabil. În următoarele zile se estimează depuneri suplimentare de 10-20 cm, izolat mai mult.

Vântul puternic din ultimele zile a creat plăci de zăpadă în zonele adăpostite și în apropierea crestelor. În profunzime, stratul de cristale tip cupă face ca zăpada de deasupra să alunece ușor, iar pe sol există un strat întărit. În total, în partea superioară a zăpezii stratul instabil poate ajunge la 40-60 cm și se va umezi pe fondul creșterii temperaturii, devenind mai greu.

Pe pantele înclinate, există risc mare (nivel 4 din 5) de declanșare a avalanșelor de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât și la suprasarcini, prin acționarea stratului recent depus sau a plăcilor de vânt de pe creste.

Prognoza pentru intervalul 5-7 ianuarie

Vremea va fi în general închisă, cu temperaturi în creștere față de intervalul precedent, în ușoară scădere în 07 ianuarie în masivele nord-vestice. Cerul va fi mai mult noros și în întreaga arie montană se vor semnala predominant ninsori, temporar ploi sau lapovițe sub 1500 m, iar în cursul zilei de 06 ianuarie trecător și la altitudini de 1500-1700 m. Cantitățile de precipitații vor depăși local 20…25 l/mp în Carpații Occidentali, nordul celor Orientali și în cei Meridionali și pe alocuri 10-15 l/mp în grupele centrale și nordice ale Carpaților Orientali. Cumulat se pot depăși 30-40 l/mp în masivele vestice și sud-vestice, pe areale restrânse. Vântul va prezenta intensificări temporare de 40-50 km/h în toate masivele și temporar de 50-70 km/h în zonele înalte, viscolind trecător ninsoarea în zona crestelor Meridionalilor, cu rafale ce vor atinge 80 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Local se va forma ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 05.01.2026 ora 20 - 07.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -6…-2 grade

temperaturi maxime: în general între -3…1 grad

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -3…0 grade

temperaturi maxime: în general între -1…4 grade