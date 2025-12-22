Bolojan explică de ce bugetarii nu au mai făcut „punte” cu zilele libere de sărbători anul acesta: În foarte puține locuri se recuperau

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Ilie Bolojan a vorbit, luni seară, la Antena 3 CNN, despre motivul pentru care nu le-a dat bugetarilor mai multe zile libere în săptămâna de Crăciun și Revelion pentru a face „punte” cu zilele libere oficial de la stat. Prim-ministrul spune că pentru fiecare zi liberă luată ar fi trebuit să existe o recuperare ulterioară, dar că aceste recuperări se fac „în foarte puține locuri”.

„Nu am avut niciun fel de problemă. Am avut o discuție la nivel de guvern despre faptul că, dacă o anumită dată trebuie transformată în zi liberă, trebuie să facem o recuperare. Ideea că vom recupera fiecare când poate este una incorectă, pentru că știu că în foarte puține locuri se recupera efectiv. Or nu mai putem să mergem pe această formulă, cu tot respectul”, a spus premierul, întrebat fiind „Ce-ați avut cu bugetarii, de ce nu i-ați lăsat să facă punte?”.