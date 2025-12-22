Ilie Bolojan, despre schimbarea protocolului Coaliţiei: "Nu am discutat să-l schimbăm. Trebuie să ne respectăm înţelegerile"

"Nu am discutat să-l schimbăm. Trebuie să ne respectăm înţelegerile", a spus Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul României, Ilie Bolojan, a afirmat luni seară, în direct la Antena 3 CNN, că nu a discutat schimbarea protocolului Coaliţiei, după ce PSD l-a încălcat şi a votat moţiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. "Trebuie să ne respectăm înţelegerile", a spus Bolojan.

"E un fake care s-a propagat tot din zona aceasta de discuții care nu se mai termină. Nu am discutat să schimbăm protocolul. Ce trebuie să facem noi toți este să respectăm înțelegerile, unii pe alții și protocolul. Dacă facem asta, lucrurile vor fi bune. În mod cert, această decizie a PSD a fost o încălcare a protocolului. Este realitatea. Ce trebuie să facem noi este să respectăm. Dacă cineva, ipotetic, vrea să-l îmbunătățească, are două posibilități – să facă declarații publice, cu riscul ca ceilalți să nu accepte, pentru că bunul-simț și normalitatea ar fi fost să se discute în interior.

A doua variantă este să vrei, în realitate, să-l modifici, pentru că la prima nu modifici nimic: să-ți chemi partenerii, să le prezinți ideile și, atunci când cădeți de acord, să le prezinți ca pe o propunere a coaliției. Reducerea, de exemplu, cu 10% a numărului de parlamentari, convenită în coaliție, mi se pare de bun-simț să fie prezentată ca propunere de coaliție, pentru că ceilalți simt că sunt puși la colț", a spus premierul.

Bolojan a subliniat că, în toata activitatea sa din administraţie, nu şi-a propus să "claxoneze".

"În toată activitatea mea din administrație, nu mi-am propus să "claxonez". De aceea suntem așa de bine, pentru că, de multe ori, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă. Mi-am propus mereu să mișcăm lucrurile, iar asta într-o coaliție cu patru partide nu este foarte ușor", a declarat Bolojan.

Moțiunea împotriva ministrei Diana Buzoianu a încins spiritele în Coaliția de guvernare. PNL și USR îi acuză pe social-democrați că au încălcat protocolul Coaliției, după ce au colaborat cu AUR în Senatul României pentru adoptarea moțiunii simple.

În replică, președintele PSD, care nu a fost în Parlament în ziua moțiunilor, le-a transmis că social-democrații l-au anunțat pe premier că aceasta este următoarea lor mișcare, dacă nu o demite pe ministra Mediului. Dominic Fritz, președintele USR, i-a replicat, la rândul său, că Diana Buzoianu "nu pleacă nicăieri".