Surse: După ultimele scandaluri, Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției. Va cere sancțiuni pentru partidele care îl încalcă

Premierul României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan intenționează să renegocieze protocolul de funcționare al coaliției de guvernare, după scandalurile cu repetiție dintre USR și PSD.

El și-a anunțat intenția în fața membrilor Biroului Politic Național al PNL, care a avut loc joi.

Bolojan vrea să nu mai existe posibilitatea ca membrii coaliției să încalce noul protocol și să scape nepedepsiți și va propune să existe sancțiuni pentru orice abatere, în mod proporțional.

Premierul ar urma să poarte în ianuarie negocieri în acest sens cu liderii celorlalte formațiuni de guvernământ, PSD, USR și UDMR.

"Potrivit unor surse, premierul Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor, în ședința care a avut loc ieri, că vrea ca în luna ianuarie să renegocieze protocolul de guvernare dintre partide,

Decizia lui Bolojan vine, după ce, în Senat, a fost votată de PSD, împreună cu AUR, moțiunea simplă care a vizat-o pe șefa de la Ministerul Mediului, Diana Buzoianu.

Alte două moțiuni simple sunt anunțate de opoziție la adresa miniștrilor PNL și PSD.

Rămâne de văzut dacă USR, a cărui conducere se întâlnește astăzi, va decide dacă se va inspira din exemplul PSD și va vota alături de opoziție, sau dacă va respecta actualul protocol", a relatat Cătălina Mănoiu, reporter Antena 3 CNN.

Șeful USR dă o notă de 6-7 coaliției de guvernare

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus miercuri, la Antena 3 CNN, că actuala coaliție de guvernare este "de nota 6-7", după ce PSD s-a raliat AUR și a votat moțiunea simplă la adresa Dianei Buzoianu.

O moțiune simplă nu provoacă demiterea unui ministru, dar exprimă, în cazul adoptării, poziția Camerei parlamentare în care a fost depusă cu privire la demnitarul în cauză.

Actualul protocol al coaliției spune că partenerii din guvern nu au voie să voteze moțiuni simple sau de cenzură inițiate de opoziție, dar nu sunt prevăzute sancțiuni în cazul încălcării acestei prevederi.

"Eu am spus foarte clar că încălcarea protocolului din partea PSD nu este acceptabilă, dar nu suntem acolo ca să ne certăm, ci ca să lucrăm la soluții pentru români. Am avansat pe câteva blocaje şi am găsit compromisuri care nu sunt 100% perfecte, dar sunt lucruri care ajută să stabilizăm bugetul țării şi să ajutăm şi economia să crească.

Dacă aş da o notă coaliției, ar fi undeva între 6 şi 7.

Fritz: Nu pot să-i spun lui Miruță sau Buzoianu să nu mai facă reforme

Coaliția asta este o reflecție a realității din societate. Suntem o societate dezbinată, nu e niciun grup care ar avea singur majoritatea şi tocmai de aceea nu va fi niciodată moment în care toți spunem 'gata, mergem în direcția asta toți'.

Este o coaliție 'de nevoie', care are responsabilitatea să scoată țara din criză.

Dacă nu reușim asta, atunci putem pleca acasă, dar nu mă aștept să fie o zi în care să ne iubim cu toții. Important e să găsim soluții pentru români (...)

Pe partea de fond a problemelor, eu nu pot să renunț să mă lupt pentru ceea ce cred eu că așteaptă românii de la noi. Nu pot să-i spun Dianei Buzoianu să nu mai lupte pentru reformele la Romsilva sau lui Miruță pentru curățenia în companiile de stat", a spus șeful USR.