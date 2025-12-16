Grindeanu, după ce PSD a fost acuzat că a încălcat protocolul Coaliției: Nu trebuie să fim un copil pus la colț

„Ceea ce a fost, de fapt, în Senat, ieri, a fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru”, a declarat Sorin Grindeanu / Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut, marți, primele declarații după ce a fost adoptată moțiunea împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Acesta spune că votul din Senat a vizat „managementul catastrofal” al ministrei. El a mai subliniat că PSD l-a informat pe premierul Ilie Bolojan încă de săptămâna trecută despre măsurile pe care le consideră necesare, și anume desființarea societății ESZ, trecerea acesteia sub autoritatea Consiliului Județean Prahova, demisia directorului Apelor Române și, implicit, schimbarea ministrului Mediului. „Dacă suntem în Coaliție, asta nu înseamnă că trebuie să fim un copil pus la colț”, a mai adăugat acesta.

„Eu, săptămâna trecută, așa cum v-am anunțat, am fost și l-am informat pe premier despre deciziile luate de PSD sau ceea ce ne dorim noi în acest scandal și nu e doar scandal ceea ce se întâmplă la Prahova și în Dâmbovița legat de lipsa apei, în continuare pentru 120.000 de oameni și, mai nou, și județul Argeș, și anume desființarea acelei societăți, ESZ, care e un fel de intermediar.

Nu cred că mai există în vreun județ ceva de tipul acesta si trecerea acestei societăți la Consiliul Județean Prahova, cum e normal. În al doilea rând, demiterea, demisia directorului Apelor Române și, în al treilea rând, de asemenea, înlocuirea doamnei ministru. Asta l-am informat pe premier încă de săptămâna trecută, așa cum bine știți, și v-am spus și vouă acest lucru.

Ceea ce a fost, de fapt, în Senat, ieri, a fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru, iar faptul că suntem parte într-o coaliție nu ne face să fim niște copii puși într-un colț și de fiecare dată când există un management prost, pe noi nu ne încurcă anumite lucruri și vom semnala aceste derapaje la timp. Atâta timp cât sunt în continuare oameni din trei județe fără apă și nu răspunde nimeni, să știți că sunt parte sau nu, sau e PSD o parte sau nu a unei coaliții, în primul rând, trebuie să răspundem față de oamenii aceia dincolo de anumite hârtii.

Și da, noi, ieri, am amendat acest management catastrofal”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai adăugat că PSD va interveni în același mod, dacă situația s-ar mai repeta.

„Haideți să vorbim despre acei 120.000 de oameni fără apă, pe care nu îi interesează hârtiile și țipetele doamnei ministru din Parlament. Și oamenii aceia în continuare sunt fără apă, despre asta e vorba.

Noi am transmis cât se poate de transparent deciziile noastre, fără să ne ascundem. Vă spun că, dacă săptămâna viitoare e vreun ministru, un alt ministru care va pune în pericol sau va priva de anumite drepturi și de anumite servicii esențiale oameni din România, în același mod vom acționa”, a mai declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Moţiunea simplă iniţiată de AUR, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”, a fost adoptată cu 74 de voturi „pentru”, 43 „împotrivă” şi o abţinere.Senatorii PSD au votat alături de AUR.

Semnatarii documentului au solicitat demisia lui Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa şi „ignorarea” situaţiei barajelor din România.

Diana Buzoianu a declarat, după ce moțiunea simplă împotriva sa a trecut de votul Senatului, că nu va demisiona.

„Rezultatul nu este unul surprinzător. Am mers în Parlament pentru că eu chiar cred că este nevoie să fie date toate informațiile necesare. Am asistat la o moțiune bambilici. Rezultatul nu e unul surprinzător: am mers în Parlament pentru că cred că trebuie să fie date toate informațiile necesare. Am spus foarte clar de la început, nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a spus ministra Mediului.