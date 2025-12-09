Diana Buzoianu: “Premierul Ilie Bolojan nu mi-a cerut nicio secundă demisia. Nu voi ceda la șantaj”

Diana Buzoianu a precizat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan în fiecare zi despre criza apei. Sursa foto: Agerpres Foto

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Antena 3 CNN că premierul Ilie Bolojan nu i-a cerut demisia în urma scandalului provocat de dezastrul de la Paltinu și a precizat că nu va ceda la presiunile venite dinspre PSD.

Întrebată dacă în urma presiunilor venite dinspre PSD, Ilie Bolojan i-a cerut să demisioneze, Diana Buzoianu a răspuns:

“Nu, nici măcar o singură secundă și vă spun și de ce. Acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată, iar reformele pe care le-am început la Ministerul Mediului, cu siguranță sunt unul dintre motivele pentru care astăzi se vorbește atât de mult în Parlament și nu voi ceda la presiune. Nu voi fi intimidată sub nicio formă”.

Diana Buzoianu a precizat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan în fiecare zi despre lipsa apei potabile în județele Prahova și Dâmbovița, dar că discuțiile au vizat găsirea unor soluții, nu a unor vinovați. De asemenea, ministrul Mediului acuză PSD că face presiuni pentru ca reformele de la Romsilva să fie blocate:

“În ceea ce privește demisia mea eu vreau să nu las niciun fel de urmă de îndoială. Nu îmi voi da niciun fel de demisie, nu voi ceda în niciun fel la presiune sau la șantajul din aceste zile și în niciun caz nu vom opri reformele. Eu îmi dau seama foarte bine, săptămâna asta ar fi trebuit discutată reorganizarea Romsilva în care pusesem 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a venit la pachet spunând că da, sigur, suntem de acord cu 12 direcții regionale, dar să rămână și câte un director la nivel de județ, deci să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm structuri regionale. Acestea sunt discuțiile de fond care ne despart în aceste zile. Să nu avem niciun fel de dubiu că discuția legată de Paltinu este o manipulare pentru a ne îndepărta de la niște măsuri pe care suntem pregătiți să le luăm”.

Cât privește responsabilitatea pentru această criză, Diana Buzoianu a precizat că miercuri, în baza raportului corpului de control, vor fi luate deciziile. Ea a indicat reprezentanții autorităților din subordinea Ministerului Mediului de la nivel local care nu au transmis niciun fel de informații către minister.

“Problema lor nu este doar că nu au transmis informația, ci și că nu au luat măsurile necesare să prevină, faptul că nu au făcut rezerve de apă, că nu au comunicat ulterior apariția incidentului. Sunt o serie întreagă de lucruri care s-au întâmplat inclusiv cu încălcarea legislației”.

Declarațiile Dianei Buzoianu vin în contextul în care președintele Nicușor Dan s-a pronunțat, marți, în timpul vizitei în Franța, în legătură cu criza din coaliția de guvernare, după ce PSD a cerut demiterea ministrei Diana Buzoianu din cauza situației din Prahova, unde furnizarea apei potabile către populație este întreruptă.

“Deci, în momentul acesta, în planul acțiunii politice, eu nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care un ministru să trebuiască să plece", a răspuns Nicușor Dan.

Care sunt condițiile pentru furnizarea apei potabile

Diana Buzoianu a mai spus că în momentul de față, în toate localitățile din Prahova și Dâmbovița este apă menajeră. Problema rămâne a apei potabile și se fac demersuri pentru ca apa care va veni să fie potabilă.

"În primul rând, focusul nostru și obiectivul principal trebuie să fie să aducem apă cât mai rapid acolo. În acest moment, apa menajeră există în toate localitățile. Tocmai am închis telefonul cu președintele CJ de la Prahova pentru a vedea dacă au fost parcurse etapele pentru probele biologice. Mi-a menționat că au fost dintr-o parte din comune deja primele probe au venit cu rezultatele luate. Sperăm să iasă toate probele luate de DSP în parametri normali ca să putem să declarăm apa potabilă cât mai rapid posibil. De fapt, aici DSP va avea principalul rol de vedea dacă sunt îndepliniți toți parametri. În zilele următoare dacă toate aceste probe vor fi dovedite că sunt în parametru leglai stabiliți de către DSP vom avea și apă potabilă".

Ministrul Mediului a mai spus că se lucrează cu Hidroelectrica și cu CJ Prahova pentru a fi identificate soluțiile pentru a nu fi înfundate și scurgerile de la Hidroelectrica

"Urmează mâine cel târziu să primim raportul Corpului de Control. Acesta a fost și termenul pe care l-am discutat inclusiv cu domnul premier. Urmează să avem concluziile preliminare. Nu putem să vorbim despre un raport final pentru că la Praid a fost nevoie de 6 luni pentru a putea să fie redactat acest raport. Oamenii lucrează pentru a analiza sute de documente. Operatorul de apă ESZ inițial nu a vrut să dea documentele. Au primit reprezentanții din corpul de control, în sfârșit, sute de documente".

Un director de la Apele Române a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN că vor fi restricţii şi anul viitor din cauza problemelor de la Barajul Paltinu, unde nivelul apei este scăzut.